別讓髮絲成為防疫破口！專業髮品曝洗頭要訣「沖搓揉塗按淨」

▲荷娜法蕊傳授正確洗頭6步驟。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

除了戴口罩、酒精消毒、勤洗手之外，別讓身體其他部位的清潔變成防疫破口，RF荷那法蕊提倡正確洗頭六式，教你這樣做最精準，完整的髮膚髮絲清潔趕快學起來！

正確清潔的第一步，是挑選適合自己髮膚膚況的髮浴，而在抗疫期間，尤其推薦使用含有草本精油成分的髮浴，除了幫助更徹底完整的清潔髮膚髮絲外，其中精油成分所釋放的草本香氛，更有助於在頭部清潔的同時，幫助放鬆身心，緩解疫情時期所帶來的緊繃、焦慮與壓力。

許多人總是無法掌握正確洗頭方式，有時顧好髮絲，就忘了頭皮，清潔不夠徹底會衍生更多髮膚問題，有時候異常出油或是落髮，都是和洗頭方式有關。

RF荷那法蕊特別釋出品牌建議的正確洗頭6步驟。首先，使用溫冷水將頭髮完全「沖」濕後，取適量精油髮浴於手心「搓」開，並放置於濕潤頭髮上，透過頭髮搓「揉」起泡。

接著，將泡沫從髮尾及髮根均勻「塗」抹，將頭部分為3個區塊（頭頂/後側/兩側），用指腹確實「按」摩頭皮2次，促進頭皮微循環後，再以清水徹底洗「淨」，最後，再一次重複，以「沖、搓、揉、塗、按、淨」這6步驟進行清潔，確保髮膚髮絲的髒污、外部危險因子就能徹底清除。

▲荷娜法蕊 均衡潔淨守護組，防疫800元。 (原價1,560元，即日起販售至6／7為止)

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