fb ig video ETtoday search mobile

別讓髮絲成為防疫破口！專業髮品曝洗頭要訣「沖搓揉塗按淨」

>

▲▼防疫洗頭口訣：沖搓揉塗按淨 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲荷娜法蕊傳授正確洗頭6步驟。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

除了戴口罩、酒精消毒、勤洗手之外，別讓身體其他部位的清潔變成防疫破口，RF荷那法蕊提倡正確洗頭六式，教你這樣做最精準，完整的髮膚髮絲清潔趕快學起來！

▲▼防疫洗頭口訣：沖搓揉塗按淨 。（圖／品牌提供、Unsplash）

正確清潔的第一步，是挑選適合自己髮膚膚況的髮浴，而在抗疫期間，尤其推薦使用含有草本精油成分的髮浴，除了幫助更徹底完整的清潔髮膚髮絲外，其中精油成分所釋放的草本香氛，更有助於在頭部清潔的同時，幫助放鬆身心，緩解疫情時期所帶來的緊繃、焦慮與壓力。

▲▼防疫洗頭口訣：沖搓揉塗按淨 。（圖／品牌提供、Unsplash）

許多人總是無法掌握正確洗頭方式，有時顧好髮絲，就忘了頭皮，清潔不夠徹底會衍生更多髮膚問題，有時候異常出油或是落髮，都是和洗頭方式有關。

▲▼防疫洗頭口訣：沖搓揉塗按淨 。（圖／品牌提供、Unsplash）

RF荷那法蕊特別釋出品牌建議的正確洗頭6步驟。首先，使用溫冷水將頭髮完全「沖」濕後，取適量精油髮浴於手心「搓」開，並放置於濕潤頭髮上，透過頭髮搓「揉」起泡。

接著，將泡沫從髮尾及髮根均勻「塗」抹，將頭部分為3個區塊（頭頂/後側/兩側），用指腹確實「按」摩頭皮2次，促進頭皮微循環後，再以清水徹底洗「淨」，最後，再一次重複，以「沖、搓、揉、塗、按、淨」這6步驟進行清潔，確保髮膚髮絲的髒污、外部危險因子就能徹底清除。

▲▼防疫洗頭口訣：沖搓揉塗按淨 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲荷娜法蕊 均衡潔淨守護組，防疫800元。 (原價1,560元，即日起販售至6／7為止)

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

防疫, 荷娜法蕊, 洗頭, 步驟
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

花蓮6間文青必訪咖啡廳！老屋改建超質感　柴犬麵包、棉花糖萌翻

楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 從「N號房事件」看男女平權　只靠法律行不通，性平教育與道德倫理才是根本之道 歐陽娜娜挑戰女藝人「災難單品」　掀網熱議：不適合她 天氣漸熱Jessica、IU換上超萌丸子頭！依髮量多寡來學3款簡易綁法 肯爺說了算！Yeezy Boost 350 V2斑馬紋5度補貨　兌現諾言「人人有得穿」 穿著影響工作效率！四大「在家辦公穿搭」舒適又時髦　針織超必備　 網友激推3款「輕保養」神物！換季、口罩肌一抹搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面