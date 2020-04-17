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范冰冰挑戰日系風格完敗　新畫報遭網毒舌：滿臉油光、這不是范爺

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記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰在負面新聞纏身後好不容易復出，今年開始也動作頻頻，近期登上了日本知名雜誌封面，釋出一系列帶有強烈日系風格的畫報，雖受到日媒盛讚：「四千年一遇的美貌。」但是陸網民與粉絲們可不買單：「滿臉油光」、「最醜的兩張照」加上日前范冰冰亦以濃艷的「蜂窩頭」造型登上英國時尚雜誌封面，都讓網友們不禁疑惑：「這不是范爺！」

在負面風波稍平息之後，范冰冰開始為復出做準備，在這一年之間更是上過不少雜誌封面，不過近期登上日本雜誌《美ST》的封面，引來網友們熱烈討論，充滿標準日系風格的妝容，光澤感強烈、強調修容與打亮，搭配上紫色的魅惑系眼妝，在日媒獲得盛讚：「千年一遇的美貌」、「現代楊貴妃」，卻讓陸網直呼不懂這個造型：「我都快認不出是誰了」、「這就是很日系的風格」、「放到20年前的話還可以」與范冰冰一貫的仙氣或是霸氣風格完全不同，「滿臉油光」、「叫不出范爺了」等評論非常多，認為日系風格實在不適合她。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰過去不論淡妝濃妝都相當受到讚賞。（圖／翻攝自范冰冰微博）

而不久前，范冰冰也才登上了英國時尚雜誌《Wonderland》的封面，展現了屹立不搖的國際地位，這組封面大片在一片荒漠中所拍攝，而范冰冰則是頂著一頭誇張的復古蜂窩頭，搭配金光閃閃的幾套時髦服裝，同樣也讓網友們滿頭問號：「這太復古了吧？」、「這個頭髮⋯⋯」

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關鍵字：

范冰冰, 雜誌, 封面, 范爺
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