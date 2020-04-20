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日妞帶起「咖啡眼線」風潮　亮棕、紫棕色打造自然深邃大眼

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▲▼日妞帶起「彩色眼線」風潮。（圖／翻攝自IG）

▲柔和棕色眼線，是今年流行色選。（圖／翻攝自dejavu_official.jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

外出口罩裝扮，露出的雙眼可是決勝關鍵。除了眼影要挑對，眼線更是左右眼神的靈魂，近來日本女生掀起彩色眼線風潮，除了常見的黑、棕色色選，亮棕、墨綠黑和紫色，都能讓眼妝看起來更為空靈。

以創造深邃眼妝出名的dejavu，一次推出和日本同步的6色眼線膠筆，除了真實黑、自棕之外，更加碼推出更柔和的純亮棕和個性的墨綠黑，先前限量的2款紫色也轉正上架，包括淡紫結合霧面咖啡的紫魅棕以及揉合黑醋栗與栗棕的黑栗棕。

畫眼線最煩惱的就是出油暈染，讓眼妝變得超落漆，以下有3個小技巧傳授大家，即便是油眼皮，照著做就能完美持妝，不須擔心暈染變成熊貓眼。

1.眼部打底膏

許多彩妝品牌都有推出眼部打底膏，大致來說有兩個功能，第一能讓提亮暗沉眼皮變均勻，二來可以幫助後續眼影更吃色，當然也可使眼線更持久。只要眼皮上輕輕塗抹一層，再用指腹推抹均勻，之後再接著上眼妝，保證完美持妝。

2.三明治畫法

容易出油的女孩必學，建議可以先用眼影打底，接著沿著眼睛根部描繪眼線，最後再眼線上再疊一層眼線，這種三明治夾層方式就是不脫妝秘訣。就持妝度來說，眼線膠和眼線液會比筆狀來得好，挑對眼線筆能讓眼妝成功率大增。

3. 蜜粉定妝

長時間配戴口罩，底妝後要用蜜粉定妝，已經成了日常步驟，蜜粉不僅要上在容易兩頰和容易出油的T字，眼周附近容易出油也要記得要薄刷一層，挑選細緻透明款最好，一刷能融入肌膚，才不怕厚重會卡出細紋粉痕。

▲▼日妞帶起「彩色眼線」風潮。（圖／翻攝自IG）

▲dejavu 就是不暈柔霜眼膠筆，紫魅棕，350元。

▲▼日妞帶起「彩色眼線」風潮。（圖／翻攝自IG）

▲dejavu 就是不暈柔霜眼膠筆，純亮棕，350元。

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關鍵字：

眼線, 彩色眼線, 彩妝趨勢, 春夏
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