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首次約會踩3地雷，9成沒有下一次　長得再正也沒用！

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▲男女,兩性,愛情。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲首次約會有幾個地雷不要踩。（圖／PAKUTASO、pixabay，以下同）

編輯／借借

雖然兩方都有點意思才會決定出來約會，但無論對方對你的好感度有多強，首次約會有3個地雷不能踩，因為這會直接暴露你不尊重對方，無論長相多有優勢，90%一定馬上出局。

大遲到，還無歉意
雖然大部分人對於遲到會有基本的容忍度，但有時遲到的太誇張讓別人枯等，不僅顯示你不在乎，還透露出你缺乏禮貌，尤其遲到了還一副無所謂的樣子，對方心裡一定大扣分，擺明你的時間比對方珍貴之外，第一次約會都會遲到，不就表示接下來有得等嗎？

▲▼等人,手錶,遲到,看手錶。（圖／pixabay）

任何提議都說不，卻說「隨便我都可以」
或許對方已經計畫要帶妳去哪裡，結果提議一出就被你拒絕，或是找理由否決，但自己也不出主意，所以兩個人僵在那邊閒晃會比較好嗎？還有進階版就是很愛說「隨便，我都可以」，但別人說出的選擇又通通不要，讓人不知所措。

▲▼男女，交往，吵架，男朋友，女朋友，感情。（圖／PAKUTAS）

一副理所當然對方要買單
雖然大部分男生都不太會計較，但一副就是要對方出錢的嘴臉，也會讓人覺得討厭，現在約會已經沒有什麼男生一定要買單這種事，互相體諒的態度才會累積好感，晚餐若由男生買單，女生也可以去別的地方請吃甜點，首次約會雙方也不要對錢太斤斤計較，連零頭都算得清清楚楚也太小家子氣。

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 約會, 地雷
fashion.net

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