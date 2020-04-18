2020年LVMH大獎決賽宣布取消　近千萬獎金8強設計師平分

編／Linda

隨著疫情持續升溫，原定於6月於巴黎舉行的LVMH大獎決賽確定取消，而30萬歐元的雄厚獎金將由8位入圍者平均分配，幫助減緩疫情所帶來的影響，8位新銳設計師的作品也將於倫敦、巴黎、東京及米蘭時裝週登場。

2020年已來到第7屆的LVMH大獎，這幾年持續不斷發掘和培養設計師新星，舉凡Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh就曾於2015年入圍決賽，最終獲獎者不但能得到一大筆資金，有機會進到LVMH集團工作，為期一整年的設計師指導更是吸引千人報名的強烈動機之一。

▲Virgil Abloh就曾於2015年入圍LVMH大獎決賽。（圖／美聯社）



今年決賽原本邀請了Givenchy前創意總監Clare Waight Keller、Loewe創意總監Jonathan Anderson、Dior創意總監Maria Grazia Chiuri、Marc Jacobs、Stella McCartney和雷哈娜等大咖級人物擔任評審，讓人不免期待如此強大陣營的評審團會選出誰當最後贏家，但考慮到疫情關係，這樣的決定或許是最理想的。

除此之外，為幫助前6屆獲獎設計師度過疫情難關，LVMH大獎將挪用Karl Lagerfeld獎的15萬歐元作為補助基金，LVMH副總裁兼大獎創辦人Delphine Arnault也表示此舉圓滿呼應獎項成立之初衷。

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