網友激推3款「輕保養」神物！換季、口罩肌一抹搞定

▲長時間配戴口罩，保養首選輕盈質地，別給肌膚多餘負擔。（圖／翻攝自IG/cliniquekorea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫忽高忽低，加上長時間配戴口罩，各種肌膚問題出來搗亂，這時才是考驗保養功力好時機。當膚況不穩時，保養千萬別貪多，除了做好基本清潔保濕，保養品盡量選擇輕盈質地，像是精華、凝膠對肌膚最沒負擔。

市面上保養品琳瑯滿目，要如何挑選才不踩雷？建議從各大品牌的經典品下手，除了挑選適合自身膚質的質地，換季時節也很推薦擁有多用途的產品，例如不但是精華，還可濕敷，甚至當作晚安面膜，和手邊慣用保養品皆能混搭，穩定不安膚況。

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

SK-II青春露熱賣數十年，水狀質地讓許多人都誤以為是化妝水，其實它是水狀精華液，現在使用尤其適合。蘊含90%以上天然酵母萃取成分，應使用在化妝水後、乳液之前，搭配化妝棉順著肌膚紋理輕擦，能幫助帶走臉上老廢角質，肌膚勻亮，更能幫助後續產品吸收。

▲CLINIQUE 水磁場72H超循環保濕凝膠，75ml，原價1,800元，特價999元。點我購買。

倩碧的水磁場系列是缺水肌膚的救星，運用自動補水超循環科技，幫助水分打上來，無添加香料、香精配方，內含超小分子玻尿酸，給肌膚高度保水力，只需在肌膚上薄塗一層，就能幫助鎖住水分。它不只是凝膠，妝前、妝後使用也能幫助底妝服貼，更可厚敷當作面膜保養，再用面紙將多餘凝膠輕輕按掉，如果不怕傷本，其實乾燥的手肘也能使用。

▲ESTEE LAUDER 特潤超導修護露，50ml，3,850元。點我購買。

主打夜間修護的雅詩蘭黛小棕瓶，訴求利用睡眠時間幫助更新老化角質，隔天肌膚更透亮，除此之外日間用當然適合，豐潤的精華質地很容易被吸收，也能混在手邊任何保養品一同使用，更能厚敷當作唇膜，混在粉底、遮瑕膏和腮紅裡都萬用。

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