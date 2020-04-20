很擅長討人喜歡的3大星座！雙子社交小天才，跟誰都能聊

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

你身邊一定也有幾個非常受歡迎的朋友，就像是「討人喜歡」的技能被點滿，人見愛人花見花開，不管遇到誰都能打成一片，很少有人不喜歡他們。像是以下3個星座就是非常擅長討人喜歡的代表，可以說走到哪，被喜歡到哪。

雙子座



能言善道、幽默感十足的雙子座，本來就是善於交際的社交小天才，而且他們天生擁有強烈的好奇心和求知慾，對於新觀念和新流行的感知也十分敏銳，很喜歡不斷吸收新知識、學習新鮮事物，養成什麼會有涉獵一點的人格特質，加上隨機應變的反應非常好，所以不論碰到什麼人，不管對方聊的是什麼話題，雙子都能輕易和對方搭上話，而且還能聊得很開心，讓人覺得跟他們聊天很有趣，很自然就會跟他們打成一片。

天秤座



生性樂觀，喜歡呼朋引伴的天秤座，自帶優雅氣質與溫柔和善氣息，讓人很喜歡跟他們親近，而且天秤討厭衝突、喜歡維持和諧氣氛，常在人群中擔任起「協調」角色，靠著「見人說人話，見鬼說鬼話」的圓滑態度和善於溝通的口才，能跟周遭所有人都保持著「誰也不得罪」的友好關係，尤其大部分的天秤座都非常善於洞察人心，知道說什麼話、做什麼事能讓對方感到開心，所以討人喜歡這種事對他們來說輕而易舉。

雙魚座



雙魚座是很溫暖善良、感情豐富的星座，加上天性慷慨大方且富有同情心，他們對任何人都很親切，也非常會體諒別人，對於別人的要求很少說不，會盡力伸出援手幫助他們，因而獲得周遭很多人的好感。且雙魚座天生比較敏感，還有很好的觀察力和判斷力，能從別人說的話或表現出來的態度，敏銳地感受到他們的心情起伏，進而判斷出對方的喜好與厭惡的事物，所以想要獲得別人的喜歡，當然也是不難的。

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