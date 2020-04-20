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「承諾在實現前，都不值得感動」女生都該懂的4點戀愛真相

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▲女生都該懂的4點戀愛真相。（圖／翻攝IG @tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG @tvndrama.official

有些女生常覺得自己情路坎坷，戀愛運很差，搞不懂為何明明為對方付出一切，不是換來happy ending，卻是換來滿身傷痕，其實很多時候可能是你被愛情的美好想像或男人的甜言蜜語矇閉了。快把以下4點記好，別再讓自己在感情世界裡受委屈了

▲女生都該懂的4點戀愛真相。（圖／翻攝IG @tvndrama.official）

1.男人的承諾別輕易當真
 網上有句話很紅：「男人的嘴，騙人的鬼」，別輕易相信男人的承諾，在承諾沒有實現前，都不值得你感動，因為很多男生很會說，但卻不一定會做到，尤其在熱戀時，幾句甜言蜜語就能讓女生感動到不行，反正動動口不用錢，沒做到女生也拿他們沒辦法。

▲女生都該懂的4點戀愛真相。（圖／翻攝IG @tvndrama.official）

2.遠離不尊重別人的對象

如果一個男生總是嫌棄你、貶低你，忽略你的付出，把你說得一無是處，那他不僅是在踐踏你的尊嚴，連最基本的尊重別人都不懂，這種男生不管你多愛他，都請認清事實，這種人只愛他自己，根本不懂如何愛別人，也只會帶給你傷害，快點遠離他吧！

▲女生都該懂的4點戀愛真相。（圖／翻攝IG @tvndrama.official）

3.別只顧另一半而忘了自己

有些女生一談起戀愛，就把所有精神、心力全放在另一半身上，想把最好的都留給另一半，為了買個禮物送他，自己都捨不得花錢，省吃儉用，衣服、保養品也不買了。雖然外貌不是最重要的，但也是女生很重要的資本，多在意自己一點，維持好外貌，其實比你省吃儉用送禮物給他更吸引男生。

▲女生都該懂的4點戀愛真相。（圖／翻攝IG @tvndrama.official）

4.遇到問題別只想著「順其自然」

再相愛的兩人，也會有摩擦、不愉快或是彼此誤會的時候，有些人為了面子不想解釋，或總會有「他如果夠愛我，就該懂我」、「如果真的相愛，沒多久就會自然好」的想法，但有時候就是這些明明說開就沒事了的小誤會，讓兩個人錯過，甚至遺憾一輩子。所以遇到矛盾時，千萬不要抱著「順其自然」的想法，好好溝通、說清楚，誠心挽回，才能跟另一半一直攜手走下去。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 真相
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