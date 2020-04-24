超模吉賽兒邦臣的養生5金句：「覺得時間不夠用，是因為沒好好把握晨間時光」

2015年從模特兒屆退休後，巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）的生活仍忙碌且充實，每天都在不同角色間轉換。她是一位母親、一位作家，更是一位環境永續倡議家，擔任聯合國環境保護親善大使長達10年時間。即便生活再忙，吉賽兒邦臣Gisele Bundchen總是看起來容光煥發，尤其談到她的保養祕訣、育兒觀念，還有拯救地球的行動時，她更是滔滔不絕，不藏私地大方分享，閃亮亮的眼神散發著無止盡的熱情。年齡即將邁入四字頭的她，到底是怎麼保持青春活力和透亮肌膚的？想知道她的養身絕活，以下聽她怎麼說。

1.我從來沒看過亂生活的人，氣色容光滿面。

「心態會影響你的外在，」吉賽兒邦臣Gisele Bundchen表示。「你有自由不節制地買所有你想要吃的食物或做所有你想做的事，但如果這些行為對滋養身體沒有幫助，若你沒有定時運動為血液充氧，那麼你就不會感到快樂。其實每個人都清楚什麼才是有助健康的事，內心一旦有了負面情緒，你的外表自然就不會發光。我從來沒看過亂生活的人，氣色容光滿面。」

2.我每天早上5:30起床，因為這段時間沒有人會需要我，也沒有人會打擾我。

吉賽兒邦臣Gisele Bundchen與美式足球球星老公湯姆布雷迪Tom Brady育有兩個小孩，兒子Benjamin 10歲，女兒Vivian 7歲，還有一位Brady與前女友所生的12歲兒子John。她的日常就和一般家庭中的母親一樣，早上同樣需要送小孩上學，平時也替孩子們打理一切。那麼她是怎麼挪出呵護自己的時間呢？吉賽兒邦臣Gisele Bundchen說：「我每天早上5:30起床，因為這段時間沒有人會需要我，也沒有人會打擾我。」

3.我們每天要做的事那麼多，時間卻是那麼的少，為什麼不好好利用晨間時光。

早上5:30起床，讓吉賽兒邦臣Gisele Bundchen在開始一天忙碌的行程前，有空檔時間可以利用。她會在這段期間冥想、深呼吸、做早晨伸展操、用椰子油保養唇部、喝排毒蔬果汁，並在家中的橢圓機上展開健身流程，訓練心肺耐力；有時，她也會到老公開的健身房TB12運動。吉賽兒邦臣Gisele Bundchen表示：「生活過得快到讓我們常常覺得時間不夠用，我們每天要做的事那麼多，時間卻是那麼的少，因此我會早點起床，利用晨間時間為自己充電。」

4.「用好習慣取代壞習慣」是非常有助改變生活作息的有效方法，我感覺自己每天都在進步，生活變得越來越美好。

事實上，吉賽兒邦臣Gisele Bundchen跟所有人一樣，年輕的時候也曾學壞，抽菸、喝酒、晚睡、吃垃圾食物...生活作息曾經糟得一蹋糊塗。「那時我二十幾歲，天天過著早上一杯抹茶星冰樂，晚餐吃牛排、薯條配一大瓶酒，飯後再抽包菸的糜爛生活。不自律的結果，就是我開始有了嚴重的焦慮和驚恐症，幾乎要了我的命。我感覺到自己快撐不下去了，連呼吸都有困難。」因此，她下定決心改變生活方式，然而這個改變過程非常艱辛。

「停止那些不健康的飲食習慣和作息讓我頭痛欲裂，我的身體在反彈，但我必須堅持下去。我用晨跑20分鐘來取代以往早上喝咖啡和抹茶星冰樂，然後再抽上四根菸的壞習慣；跑步讓我感覺到我的肺正在健康運作，並讓我意識到自己不再抽菸了。我還透過冥想和深呼吸來改善我的焦慮症狀，在那之前，我連進電梯都會有種我要死掉了的恐慌感。」吉賽兒邦臣Gisele Bundchen表示，「用好習慣取代壞習慣」是非常有助改變生活作息的有效方法，「我感覺自己每天都在進步，生活變得越來越美好。」

在 Instagram 查看這則貼文 Gisele Bündchen（@gisele）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 下午 4:48 張貼

5.我會在每年跨年夜列出兩份清單：一個是關於過去一年來的成就，一個是關於我仍需要改進的地方。

每年年底，吉賽兒邦臣Gisele Bundchen都會檢視這一年來的生活。在2018年發行的自傳《Lessons: My Path to a Meaningful Life》中她提到：「我會在每年跨年夜列出兩份清單：一個是關於過去一年來的成就，一個是關於我仍需要改進的地方。」身為人母，吉賽兒邦臣Gisele Bundchen非常注重自己的言行舉止。她深信孩子都是有樣學樣的，因此唯有自身做好榜樣，才能成為孩子們的典範。

※YOYO SU, CHEN CHEN WANG

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