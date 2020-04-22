減少口罩卡粉！7款玫瑰精粹「定妝噴霧」推薦　直接囤兩瓶在身邊

「定妝噴霧」在潮濕的台灣絕對是不可或缺的美妝必備品，尤其是油性或混和性肌膚的人，若不想脫妝暈妝，完妝後一定要噴兩下再出門。隨著現在疫情升溫，每天都要戴口罩出門，不論你是什麼肌膚，「定妝噴霧」最好囤兩瓶在身邊！

不過，以往「定妝噴霧」會讓人有肌膚繃繃的不適感，今天Ｖ編就來介紹７款含有「玫瑰精粹」和「玫瑰香味」的定妝噴霧，讓你噴完保濕鎖水、肌膚彈潤舒適，底妝一整天仍能水亮無暇，輕鬆擁有發光好氣色！

GIORGIO ARMANI 訂製光保濕亮顏定妝噴霧 100ml／NT$1,700

2020年Giorgio Armani推出全新升級【訂製光保濕亮顏定妝噴霧】，典雅的亞歷山大玫瑰水精華及接骨木花水不只保濕調理肌膚，怡人的香氣讓定妝同時彷彿沈浸在亞歷山大花園，並添加「玻尿酸保濕精華」搭配「清透持妝薄膜科技」於肌膚表層形成細緻水膜，完美持妝且不粘膩，不改變底妝顏色及造成細紋卡粉，隨手一噴便能輕鬆替肌膚補水、鎖水再定妝。

LANCOME超水妍舒緩保濕玫瑰噴霧100ml／NT$1,200

蘭蔻超水妍舒緩保濕玫瑰噴霧添加首創玫瑰精華，三大功效隨時隨地提供肌膚最即時的幫助！添加玻尿酸精華立即補充肌膚水份、玫瑰精華萃取舒緩鎮靜曬後紅腫乾癢等問題肌膚、洋槐樹蜜及杏仁果油帶給肌膚宛如絲絨般的柔嫩與光澤、多重保濕加強定妝，隨時滋潤肌膚，妝容更持久！

Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版 200ml／NT$2,050

經典的機能型保濕噴霧「玫瑰活膚露」推出2020奢華限定版，一年一度的大容量包裝，一瓶蘊藏古老高盧玫瑰、千葉玫瑰、犬玫瑰、以及野玫瑰4種活性補水能量，以獨家「菁植萃取技術」將珍貴玫瑰滋養完整提煉、封藏，更添加舒緩鎮定的吉拉索蘆薈葉萃取，可做為化妝水、濕敷、妝後定裝、面膜加乘、隨時保濕的5種使用方式，一噴立即喚醒乾燥肌膚，同時明亮、淨化，散發柔嫩澎潤的Q彈膚觸！

CLARINS玫瑰精萃定妝噴霧50ml／NT$1,050

克蘭詩玫瑰精萃定妝噴霧擁有極細緻水霧，蘊含大馬士革玫瑰及葡萄柚的宜人天然氣息，完妝後均勻噴在全臉，富含有機蘆薈萃取能給予肌膚舒緩的高保濕力，結合克蘭詩獨家抗污染複合素，能幫助長效定妝八小時，達到不脫妝、不泛油的防護效果。任何膚質都適用，保持全天候清新保濕力，美肌渾然天成！

L’OCCITANE玫瑰花園香氛保濕噴霧 50ml／NT$ 700

不含酒精溫和成分，富含來自普羅旺斯格拉斯的千葉玫瑰花露，為肌膚帶來長效補水保濕及鎮靜舒緩作用，亦可作為妝前噴霧幫助定妝。方便隨身攜帶，隨時隨地為肌膚帶來水潤透亮。

ELIXIR彈潤瞬效超微噴霧 80ml／NT$800

怡麗絲爾推出全新超微粒子噴霧，美容液+美容油的雙層型態，即使作為補妝使用，也不會影響妝感，美容成分直送肌底，達到平衡補水、鎖水、定妝等功效，並能幫助肌膚提升防禦力。全新香調，以多種果香搭配蓮花、玫瑰、茉莉和鈴蘭等花香，綻放令人舒緩放鬆的香氣，柔和清新。

3INA高肌能甦活水噴霧 100ml／NT$550

為提升妝容持久度，3INA將神仙噴霧再升級，推出全新限定『高肌能甦活水噴霧-玫瑰Rose』，輕噴效果就像敷過面膜，輕鬆打造亮度破表、持妝爆棚水光肌！3INA為限定噴霧獨家研發「極限顯色定妝科技」，並添加天然玫瑰精萃，上妝同時兼顧保養，一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等三種功效，隨時輕噴為美肌充電，24小時乖乖服貼不掉電。

除了以上7款含有玫瑰精粹的定妝噴霧，當然還有許多經典款的持妝噴霧一直深受好評，不僅能減少脫妝暈妝的困擾，甚至能讓妝容質感更上一層！

MAKE UP FOR EVER微霧輕感粉噴霧 100ml／NT$ 900

主打任何肌膚皆可用，成分含清爽輕盈的無色霧面粉末，只要輕輕一噴，即可快速抑制臉上 26%的油脂，並以細緻如天鵝絨般的質地，瞬間完成時尚霧感妝。其中添加蘆薈葉汁成分自帶保濕效果，打破霧感妝容易乾燥起皮的迷思，肌膚更舒適透氣無負擔，甚至帶有微微霧光感，使妝容更乾淨輕薄。

SHU UEMURA無極限持久定妝噴霧 100ml／NT$1,100

植村秀2020全新「無極限持久定妝噴霧」，採用「極細微米噴頭」，無須刻意保持距離，就能夠均勻地噴灑出如水霧般、微米級細緻的輕盈噴霧，讓磁力吸油粉末與保濕分子能均勻服貼於臉部，鎖住最美底妝與彩妝，同時維持肌膚會呼吸的輕透感受。

YSL名模肌密保濕持妝噴霧 100ml／NT$1,700

被譽為 #噴的定妝蜜粉，其首創的，只要妝前噴一下，超細緻的噴霧會像是一顆顆小磁鐵般的以一種宛如磁吸的方式，將所有粉底緊緊地抓牢，創造出超服貼的底妝，妝後再噴一下，還能夠去除底妝多餘粉感，打造出完美水膜般的水亮零粉感妝容，這樣的三明治方式的噴霧定妝、持妝技巧，即使全天候24小時的四處忙碌奔波，妝容仍能維持剛上妝般的完美無瑕、日夜不間斷的亮麗光采！

BOBBI BROWN 3合1持妝噴霧100ml／NT$1,300

不僅僅是一瓶定妝噴霧，還可以保濕、舒緩即迅速給肌膚健康的光澤。簡單快速，維他命原B5，不黏膩的保濕成分，具強效保濕效果，咖啡因、洋甘菊、小黃瓜及綠茶萃取，舒緩鎮靜、瞬間降溫，不僅有清涼感受也可降低臉部出油量。可噴出的角度廣，及噴灑出超細緻的露珠，均勻迅速地滲入肌膚，達到醒膚的功效。

M.A.C妝前活力水噴霧-柔霧版 100ml／NT$950

此款噴霧內含多重植物精油等所組成的植物舒緩保濕配方，除了保濕持妝功能外，還添加了獨特吸油配方，可以縮小毛孔並抑制皮脂分泌油光，有效修飾毛孔並使肌膚看起來更平滑細緻，呈現半霧面的完美妝感，並能鎖住滋潤感不流失並幫助妝容維持12小時不脫妝不暗沉，補妝時使用也可快速恢復肌膚的清爽感！

※YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

痘痘最難處理就是「除痘印」！6款熱搜淡化痘印的美白救星。

面膜怎麼挑選？片狀面膜、塗抹式面膜，你的膚質適合哪一種面膜種類？

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。