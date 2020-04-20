孟耿如、Jennie都搶穿的褲裝！歐洲夯牌登台「這裡」獨家開賣

▲孟耿如登記結婚後首度公開露面的造型就出自英倫輕奢時裝Galvan London，現在台灣也買得到 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

英倫輕奢時裝Galvan London自2014年創立，短短十年不到就以質感線條與簡約設計走紅，更收服國內外大批女星，包括剛新婚人妻孟耿如、女星温貞菱以及南韓BLACKPINK團員Jennie都上身演繹，現在透過LinLi Boutique林莉婚紗獨家引進台灣，時尚迷也能近距離一睹絕美設計。

在 Instagram 查看這則貼文 헤라 HERA Official Account（@herabeauty_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 14 日 下午 6:00 張貼



▲Galvan London 擄獲女星芳心，（依序）韓星Jennie去年就曾上身，撞色連身褲NT$48,800；孟耿如全白連身褲裝頗具復古氣息，NT$53,000。（圖／品牌提供）

2014年所創立的英倫輕奢時裝Galvan London,以簡約率性的輪廓和俐落硬挺的設計聞名，南韓BLACKPINK團員Jennie去年（2019）就曾在美妝廣告中帶貨演繹，品牌撞色連身褲運用黑白對比搭配標誌性剪裁，整體造型遊走於率性與性感之間，完美展露Jennie姣好身材；包括剛宣佈新婚喜訊的藝人孟耿如，也在最近一次公開露面中，換上春夏純白連身褲裝「Sunrise」，方型領口與寬肩帶頗具復古氣息，更有新嫁娘的夢幻氛圍。

▲LinLi Boutique獨家引進Galvan London，請到温貞菱詮釋形象大片，上衣NT$33,000，西裝褲NT$30,000 。（圖／品牌提供）

而今Galvan London透過LinLi Boutique林莉婚紗獨家引進台灣，讓時尚迷更近距離接觸，林莉也請到金鐘視后温貞菱演繹全白流蘇背心與西裝褲的帥氣搭配，在温貞菱獨特的律動之下，衣著流蘇翩翩起舞，仿佛賦予寬鬆褲裝生命力。另外像是著名英國演員席安納米勒（Sienna Miller）、德國時尚部落客ViktoriaRader、時尚KOL-Peony Lim等人皆為Galvan London褲裝的愛好者，現在台灣粉絲也能同步國際一睹最新時尚搭配。

▲（依序）英國演員席安納米勒、德國時尚部落客ViktoriaRader都是Galvan London褲裝粉絲 。（圖／品牌提供）

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