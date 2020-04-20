fb ig video ETtoday search mobile

孟耿如、Jennie都搶穿的褲裝！歐洲夯牌登台「這裡」獨家開賣

>

▲Galvan London 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如登記結婚後首度公開露面的造型就出自英倫輕奢時裝Galvan London，現在台灣也買得到 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

英倫輕奢時裝Galvan London自2014年創立，短短十年不到就以質感線條與簡約設計走紅，更收服國內外大批女星，包括剛新婚人妻孟耿如、女星温貞菱以及南韓BLACKPINK團員Jennie都上身演繹，現在透過LinLi Boutique林莉婚紗獨家引進台灣，時尚迷也能近距離一睹絕美設計。


▲Galvan London 。（圖／品牌提供）

▲Galvan London 擄獲女星芳心，（依序）韓星Jennie去年就曾上身，撞色連身褲NT$48,800；孟耿如全白連身褲裝頗具復古氣息，NT$53,000。（圖／品牌提供）

2014年所創立的英倫輕奢時裝Galvan London,以簡約率性的輪廓和俐落硬挺的設計聞名，南韓BLACKPINK團員Jennie去年（2019）就曾在美妝廣告中帶貨演繹，品牌撞色連身褲運用黑白對比搭配標誌性剪裁，整體造型遊走於率性與性感之間，完美展露Jennie姣好身材；包括剛宣佈新婚喜訊的藝人孟耿如，也在最近一次公開露面中，換上春夏純白連身褲裝「Sunrise」，方型領口與寬肩帶頗具復古氣息，更有新嫁娘的夢幻氛圍。

▲Galvan London 。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique獨家引進Galvan London，請到温貞菱詮釋形象大片，上衣NT$33,000，西裝褲NT$30,000 。（圖／品牌提供）

而今Galvan London透過LinLi Boutique林莉婚紗獨家引進台灣，讓時尚迷更近距離接觸，林莉也請到金鐘視后温貞菱演繹全白流蘇背心與西裝褲的帥氣搭配，在温貞菱獨特的律動之下，衣著流蘇翩翩起舞，仿佛賦予寬鬆褲裝生命力。另外像是著名英國演員席安納米勒（Sienna Miller）、德國時尚部落客ViktoriaRader、時尚KOL-Peony Lim等人皆為Galvan London褲裝的愛好者，現在台灣粉絲也能同步國際一睹最新時尚搭配。

▲Galvan London 。（圖／品牌提供）

▲Galvan London 。（圖／品牌提供）

▲（依序）英國演員席安納米勒、德國時尚部落客ViktoriaRader都是Galvan London褲裝粉絲 。（圖／品牌提供）

►温貞菱人生首次披上婚紗　蕾絲蓬裙太浪漫直呼「想打包帶走」

►Jessica 30歲駕馭粉裙美出新高度！「少女系穿搭」網讚：逆生長

關鍵字：

英倫, 輕奢, 時裝, Galvan London, BLACKPINK, Jennie, LinLi Boutique, 林莉, 婚紗, 孟耿如, 女星, 黃子佼, 温貞菱
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

白吐司當床、在戒指裡泡澡！田中達也「微型迷你屋」超可愛　居家隔離絕不往外跑

白吐司當床、在戒指裡泡澡！田中達也「微型迷你屋」超可愛　居家隔離絕不往外跑

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫

懶人瘦身法請立刻get！睡前4個練腹動作+輕斷食菜單　適合久坐上班族 別讓髮絲成為防疫破口！專業髮品曝洗頭要訣「沖搓揉塗按淨」 奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 10款IKEA、無印良品「百元有找」生活小物　掛勾、桌燈讓空間有品味 一圓當年誇下海口的夢！鞋迷花12年收進所有AJ1　全都是80年代的OG款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面