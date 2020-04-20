陳庭妮戴一手50萬元卡地亞　自家屋頂野餐也要美美的

▲陳庭妮盛裝打扮在自家屋頂野餐。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

防疫期間不適合在外趴趴走，如何減少社交卻能過得舒服自在，陳庭妮很懂，她穿著深V印花洋裝，搭配卡地亞（Cartier）總值逾50萬元的坦克錶與2款手鐲，盛裝打扮到自家頂樓野餐，擺上愛吃的可頌與藍莓，再點上喜歡的diptyque香氛蠟燭，很享受啊！

▲陳庭妮戴卡地亞143,000元 TANK SOLO腕錶、209,000元JUSTE UN CLOU手鐲與193,000元Love手鐲。



金牛座的陳庭妮愛宅在家，即便在這個不太適合出門的時期，也可以過得合乎心意般自在，她認為生活品質決定於自己，因此就算只是在屋頂上野餐，打扮起來也能很有態度，度過很有品質的悠閒周末。

▲野餐墊上有藍莓、可頌外，還有可愛的Loewe大象手機套約18,000元、diptyque香氛蠟燭。



因此她背著Tory Burch撞色托特包當野餐包直衝頂樓，鋪好野餐墊，擺上不同口味的可頌與藍莓，再點上diptyque香氛蠟燭，色香味俱全；特別打扮的她戴上卡地亞143,000元 TANK SOLO腕錶、209,000元JUSTE UN CLOU手鐲與193,000元Love手鐲，再配上可愛爆表的Loewe大象手機殼，隨手拍都是IG美照。

▲陳庭妮的野餐包是22,900元的Tory Burch撞色托特包。

