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珍妮佛勞倫斯絕美側顏氣質超強大　網歪樓：好像某牌喜餅？

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記者王則絲／台北報導

美國女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）演出過多部知名電影如《飢餓遊戲》、《X戰警》、《紅雀》，並以《派特的幸福劇本》奪下奧斯卡影后，在全球擁有超高人氣。近期DIOR釋出了2020早秋系列美照，由代言人珍妮佛勞倫斯出鏡演繹，粉絲們不斷大讚她的氣質絕佳：「美翻天」卻同時有許多網友歪樓：「好像某牌喜餅！」

▲珍妮佛勞倫斯 。（圖／攝自WWD）

▲DIOR早秋廣告大片釋出。（圖／翻攝自WWD）

珍妮佛勞倫斯曾為DIOR拍攝過多組形象照，從時裝、彩妝到香水都能看見她的身影，每每驚艷眾人。本次再度為DIOR早秋拍攝廣告大片，由攝影師Brigitte Niedermair掌鏡，珍妮佛勞倫斯盤起低包頭並戴上了黑色網紗紳士帽，身穿Maria Grazia Chiuri設計的早秋新款條紋洋裝，完美的側面線條被網友封為「絕世側顏」，白皙肌膚與澄澈的雙眼，搭配清淡妝容，簡單的正面、側面、叉腰動作卻讓優雅氣質宣洩而出，十分有年代感古典韻味，網友們紛紛表示：「這組照片太強大。」、「小珍超美。」、「根本是一幅畫。」、「優雅死了。」

不過，同時也有不少人不約而同的歪樓：「好像似曾相識？」、「高帽子餅乾？」、「好像某牌喜餅。」甚至還直接圖片支援，不禁令人莞爾一笑。此外，珍妮佛勞倫斯肩上的手袋，也立馬生火了一票人，簡約優雅的翻蓋式皮革手帶，搭以經典的CD LOGO金屬，看起來相當實用且時髦，有望成為下一季的爆款！

▲珍妮佛勞倫斯 。（圖／攝自WWD）

▲網友圖片支援。（圖／翻攝自紅帽子喜餅）

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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence, dior, pre fall, 早秋, 喜餅, 紅帽子喜餅
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