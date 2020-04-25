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金高銀卸下「鄭太乙」美出新高度！換純白洋裝拍廣告狂冒仙氣

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▲金高銀 。（圖／翻攝自IG）

▲金高銀（左二）新劇《The King：永遠的君主》合作男神李敏鎬（左一）掀起話題 。（圖／翻攝自金高銀IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星金高銀新劇《The King：永遠的君主》合作男神李敏鎬掀起話題，代言廣告接到手軟，近日金高銀與飲品合作的形象照也曝光，她換上有別劇中女警形象的素雅白裙，腳踩converse平底鞋輕鬆美出新高度，也讓網友直呼：「臉蛋太討喜。」

金高銀高級臉外型受到不少廠商青睞，自演出新劇《The King：永遠的君主》後人氣再攀新高，又接下南韓麥茶飲品廣告。近日花絮圖陸續曝光，金高銀換上了有別劇中女警形象的素雅白裙，出自南韓設計師品牌RE_L 之作，衣著剪裁寬鬆之餘，領口細節的復古荷葉邊與腰間抓皺設計增添清秀氣息，最後腳踩親民的converse平底鞋收尾，整體造型將氣質提升至極致。

金高銀再以招牌黑色中分長髮搭配清淡妝容，仔細看五官依舊可人，並且時而對著鏡頭微笑，時而托腮親和力十足，對比《The King：永遠的君主》劇中率性的刑警鄭太乙造型產生極大反差，畫面一公開便引起網友直呼：「臉蛋好討喜」、「金高銀真的很耐看」、「這樣的造型很適合她。」

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關鍵字：

金高銀, The King, 永遠的君主, 李敏鎬, 韓劇, 廣告, 女星, RE_L
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