解禁後爆買精品！LVMH大陸市場銷售成長50％　四分之一來自LV

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久久不能購物而產生的「報復性購買」，是許多品牌期望發生的事情。隨著愛馬仕廣州太古匯專賣店重新開幕被VIP爆買後，LVMH集團指出旗下的Louis Vuitton（LV）、Dior、Sephora於4月在大陸市場有顯著的成長，並且成長率有時甚至超過50％，為此LVMH集團首席財務官Jean-Jacques Guiony表示：「大陸人民被禁止外出消費2個月後，也重新回到以前的消費方式。」

▲LVMH集團中國成長。（圖／翻攝自Unsplash）

日前，LVMH集團正式公開第一季的財務報表，當中集團銷售額為歐元106億元（約台幣3,604億元），不過由於新冠肺炎（COVID-19）影響層面過多，收入相比2019年減少15％，最終靠著Louis Vuitton、Dior、Sephora等品牌在大陸的成長，集團銷售額在3月下旬開始逐漸上升，並且在這超過50％的成長中，便有四分之一的銷售額來自Louis Vuitton，可見這個超過150年歷史的品牌，對於LVMH集團有多麼重要。

▲LVMH集團中國成長。（圖／翻攝自IG@dior、@sephora）

▲LVMH集團中國成長。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）

受新冠肺炎影響，旅行禁令、外出禁止、工廠關閉、停工等防疫措施持續實施，雖然大陸市場有顯著的成長，但LVMH集團表示：「這些營業額依然無法彌補門店關閉造成的損失，所以我們也期盼世界各地能在5、6月開始恢復。」

LVMH集團旗下擁有眾多品牌，像是Louis Vuitton、Dior、Celine、Loewe、Fendi、Bulgari等皆為LVMH集團所有，因此Jean-Jacques Guiony也說：「人們對於奢侈品擁有強烈的潛在需求，所以我對集團抱持著強大信心，畢竟，擁有眾多著名精品的LVMH待疫情緩和後，其銷售額一定會迎頭趕上，並恢復過往的水平。」

與此同時，LVMH集團和化妝品公司萊雅（L'Oréal）皆表示，雖然第一季的營收受到新冠肺炎影響，但是隨著大陸逐漸復工，廣大的市場也漸漸復甦，因此這兩家公司的股價在4／17雙雙上漲，其中，LVMH集團盤中漲幅更是高達5.9％，並且帶動其它精品股上漲，也使得投資人再度看到一線曙光。

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