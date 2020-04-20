安迪沃荷自拍照90萬起標！　大師作品網拍助美國藝術家

▲安迪沃荷1973年拍立得自拍照，2件1組起標價約900,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一張拍立得、一張自拍照的價值是多少？普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）於70年代的拍立得自拍照，登上國際拍賣行佳士得（CHRISTIE’S）4月28日至5月6日間舉辦名為「安迪沃荷：美好歲月」的線上專場拍賣，2張一組起標價約90萬元起，拍賣收益將為因新冠肺炎疫情大受衝擊的美國藝術家，提供緊急援助。

▲安迪沃荷1978年拍立得自拍照，起標價約450,000元起。



因新冠肺炎疫情肆虐，佳士得擴大線上拍賣規模，類別包涵二十世紀藝術、亞洲藝術、裝飾藝術、攝影作品、科學及自然歷史，以及珠寶首飾、名錶和手袋。拍賣同時不忘慈善，與安迪沃荷基金會合作，選出60幅他於70至80年代拍攝的影像進行拍賣，收益將交由基金會，為受疫情影響的美國藝術家紓困。

▲安迪沃荷1979年與藝評家朋友Henry Geldzahler合影的拍立得照，起標價約450,000元起。

此次拍賣的作品題材有多幅安迪沃荷的自拍像，以及他與藝評家友人Henry Geldzahler的拍立得照，大自然的花草、海邊的風景、從飛機俯瞰雲海、小狗等都是他生前捕捉的對象，一股寧靜力量呼應專拍名稱「美好歲月」。

▲1975年拍攝的海景拍立得照，起標價約75,000元起。