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換季正是濕敷好時機！　明星有機花粹，響應地球日買一送一

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▲▼明星有機花粹，響應地球日買一送一 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲濕敷概念意識抬頭，挑選溫和、無添加化妝水也是一大學問。（圖／翻攝自IG/aoihamada、melvita_jp）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來天氣多變化，低溫和烈日冷熱交替下，肌膚更容易失衡，使得缺水、粗大毛孔和泛紅接踵而至，這時候濕敷正好，維持肌膚表層含水力，幫助提升整體保濕度。以玫瑰花水出名的Melvita為了響應地球日，推出花水買一送一活動，為不安膚況提出療癒解方。

Melvita 將花水濕敷概念帶入保養，從配方、安全低敏及多元使用性與效果，都讓愛美女生趨之若鶩，其中以以「玫瑰花粹」銷量最為亮眼。濕敷好處多多，妝前敷幫助好上妝，膚況不穩時能緩解泛紅、乾荒。

▲▼明星有機花粹，響應地球日買一送一 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Melvita的花水種類豐富，消費者以肌膚需求挑選。

濕敷時，可以搓熱雙手溫柔按放在皮膚上，讓皮膚溫度升高,使毛孔處於張開狀態，更有利有效成分滲入。濕敷後是角質層飽水度、吸收度最好的時刻，把握黃金時刻擦上精華或乳液，封存水分不流失。另外搭配輕柔按摩，達到拉提緊緻，穩定肌膚。

▲▼明星有機花粹，響應地球日買一送一 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲採用最耗時間的蒸餾方式，萃取最佳植物活性。

品牌暢銷的有機花粹系列，除了填充瓶身非常環保之外，花粹本身也蘊含滿滿綠色美麗能量，從有機原料得取代到符合有機規範的製造，每道工序都相當繁複，不為求快而採機器或化學方式而得，這全是出自於對於地球的熱愛與尊重。

▲▼明星有機花粹，響應地球日買一送一 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲環保材質瓶身，皆可回收再利用。

為了響應響應4／22地球日，同時今年也是世界地球日50周年，號召大家用以行動愛地球地球，限時推出玫瑰花粹買一送一，推廣減塑永續循環再造，同時加碼空瓶回收百元回饋金活動。

▲▼明星有機花粹，響應地球日買一送一 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲4／22-4／26地球月活動期間，新客至全台Melvita門市櫃點，即可享玫瑰花粹200ml買一送一。

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關鍵字：

Melvita, 花水, 濕敷, 地球日, 有機, 環保
fashion.net

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