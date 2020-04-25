幫AirPods換春衣！FENDI烤焦吐司超想吃　Jacquemus橄欖印花燒起想度假的心

編／Linda

春季降臨，許多品牌也都因應時節轉移推出粉色系或亮色的單品，除了包款和服飾外，配件如AirPods保護套也紛紛換上新色。繼2020時裝週引發熱議的黃色珠珠AirPods包，Fendi今年新款套採用Vichy印花和格紋焦糖棕的配色，Bottega Veneta則為編織款新增淡藍、淡灰等多種色調，想幫自己的AirPods套換季的人絕對要考慮！

Fendi黃色珠珠Pico Baguette小包首次出現在2020米蘭春夏大秀，是Baguette系列最小的包，可作為AirPods保護套或單揹，可愛魅力直接收編所有人。另外，雙F logo的烤焦吐司小袋以拼色羊皮製成，可愛指數也破表。

▲售價330美金，約台幣9,910元（圖／翻攝自Fendi官網）

Fendi這次春夏新色的保護套一樣超Q，有焦糖棕色、米色兩種顏色，使用了FF Baguette主題圖案及Vichy印花皮革製作，超級有春天的氣息。

▲售價490美金，約台幣14,700元（圖／翻攝自Fendi官網）

除了Fendi，Bottega Veneta的菱紋小袋以黑色款最為人所知，近期更是推出五種春夏色系，包括淡藍、淡灰、米色、紅色和亮橘，如今迷你包當道，Bottega Veneta這款格紋編織袋肯定是必收的呀！

▲售價480美金，約台幣14,400元（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

迷你包始祖Jacquemus春夏新品Le Vanity以棋盤粉格打造超迷人小袋，還有淡藍色的橄欖印花樣式，直接讓女孩失去理智。

▲售價330美金，約台幣9,910元（圖／翻攝自Jacquemus官網）

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