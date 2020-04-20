周冬雨拿下維密大中華區代言　「舒服就是性感」網友跌破眼鏡

▲維多利亞的秘密（Victorias Secret）公開最新大中華區代言人，由女星周冬雨拿下。（圖／翻攝自維密微博、IG，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）近日努力爭取轉型，大陸官方微博於今（20日）宣佈藝人周冬雨正式成為品牌「大中華區代言人」，也是維密首次讓超模身份之外的明星代言，並寫下「做舒服的自己，就是性感」短短一句徹底顛覆品牌概念。





▲周冬雨是維密首位「非超模身份」代言人，徹底顛覆品牌過往對於性感的定義。

維多利亞的秘密自去年（2019）停辦維密大秀聲勢一路下滑，一貫維持「瘦即是美」的觀念也屢屢受挫，只好在最新一季形象廣告中，請到多元體型和膚色的模特兒出鏡以示轉型決心。然而品牌大陸官方微博在今日更拋出震撼彈，公開「大中華區代言人」身份，由女星周冬雨拿下，不僅突破傳統性感定義，寫下「做舒服的自己，就是性感」讓外界相當意外。

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此外，周冬雨是繼超模奚夢瑤、何穗之後的代言人，更是維密首度捨棄超模身份而選擇明星代言。從曝光的形象照中，周冬雨換上舒適的斜肩睡衣搭配條紋寬褲，坐在椅子上呈現居家氣息，其餘單品也倾向少女風，與以往的維密形象有明顯區隔。周冬雨也表示：「我不是傳統意義上的性感，但希望我的加入，能讓大家感受到性感魅力的多樣化，做最舒服的自己。」對此也引發外界兩極評價，不少粉絲一面倒支持品牌轉型決心，也有部分網友質疑周冬雨顯瘦的身材與性感難以畫上等號，形容「維密變性了」、「平胸內衣時代到來」。

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