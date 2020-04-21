木村拓哉日常造型平凡到令人心動　居家標準配備是「毛孩」

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自微博＠木村拓哉、翻攝自IG@koki

日本知名演員木村拓哉即便將逼近50歲顏值依舊，如今成為了顧家的好老公、好爸爸，散發成熟男人魅力。因疫情影響近期幾乎待在家中的木村拓哉也沒閒著，經常在微博上分享居家生活照，隨性的T恤、背心、澎亂的頭髮依然不掩帥氣，平凡的造型反而讓網友們大喊：「好心動。」仔細觀察還可以發現一項木村拓哉專屬的居家配備！

隨著兩個女兒木村光希、木村心美出道，木村拓哉更經常在社群上公開支持女兒們以及分享私下的家庭生活。近期因病毒肆虐不適合出門吃飯，木村拓哉捲起袖子為家人下廚，並在微博上分享一桌豐盛菜餚，讓粉絲們紛紛留言：「好想吃你做的菜。」日前還Po出一張為家中更換燈泡，踩在梯子上的背影照，因腳踩著一雙夾腳拖而成為討論焦點，許多網友們認為這樣樸素的男神更有親和力，就好像看到了平凡的老公或男友一樣，令人更加心動，大讚：「好男人！」、「背影也好帥。」

此外，即使拍攝工作延期，木村拓哉仍然積極維持身材，在家健身是例行公事，木村拓哉的手臂肌肉線條令粉絲瘋狂發送愛心：「怎麼還是一身肌肉，太帥了！」盤腿拉筋時狗狗Amur還直接坐在雙腿之間，模樣超可愛。從其他多張生活照中可以發現，木村拓哉的必備居家造型根本就是狗狗！由Amur和Etoile最常出現在照片中，經常緊緊黏在身邊，可見狗狗們與飼主木村拓哉的感情深厚，對爸爸天天在家似乎感到特別開心，不禁讓網友們心生羨慕：「狗生贏家。」、「人不如狗。」

更多木村拓哉與狗狗的親密合照：

▲狗狗與女兒們的感情也相當好。



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