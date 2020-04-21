2020全球最有價值品牌出爐！Nike不畏疫情逆勢奪冠、Levi's成長最快

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近期，英國品牌價值公司Brand Finance針對全球服飾品牌發布最有價值排名。來自美國的Nike品牌價值成長7％持續蟬聯冠軍寶座，Levi's則是增長最快的服飾品牌，其成長幅度高達38％，而奢侈腕錶勞力士（Rolex）更以高達89.8的得分，榮獲全球最強服裝品牌稱號。





▲Nike蟬聯全球最有價值品牌。（圖／翻攝自Unsplash）







▲Levi's為增長最快的服飾品牌，勞力士更以高得分，榮獲全球最強服裝品牌稱號。（圖／翻攝自Unsplash）

去年Nike以美金324億元（約台幣9,720億元）的品牌價值拿下冠軍，今年雖然受到疫情影響，但仍然以7％的成長，將品牌價值推向美金348億元（約台幣1.04兆元）的高峰。

▲全球最有價值品牌前十名。（圖／翻攝自Brand Finance）

緊跟其後的Gucci，在創意總監Alessandro Michele的帶領下，以多個結合創意與復古時裝系列，成功從去年的第五名攀升到第二名。第三名的Adidas排名則沒有變動，不過，品牌價值卻從美金166億元（約台幣4,980億元）下降到美金164億元（約台幣4,920億元）。至於第四到第十名依序為Louis Vuitton（LV）、Cartier、Zara、H&M、Chanel、Uniqlo以及Hermès，

其中，此次上榜的50個最有價值品牌中，來自美國的品牌有18個，占比30.8％，總價值為美金927億元（約台幣2.7兆元）。第二、三名則是時尚重鎮法國與義大利，上榜品牌皆為7個，占比與總價值分別為23.3％、11.2％以及美金700億元（約台幣2.1兆元）、美金338億元（約台幣1.01兆元）。

▲美國有18個品牌上榜，法國與義大利則為7個。（圖／翻攝自Brand Finance、Unsplash）

想查看完整排名、價值以及報告的人，都可以前往Brand Finance官網。

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