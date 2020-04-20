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瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期

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▲▼網揭「整髮5技巧」度過尷尬期 。（圖／翻攝自IG）

▲瀏海過渡期整理也有小技巧。（圖／翻攝自IG/1989ivyshao）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情延燒，大家開始盡量減少外出機會，那麼瀏海太長、頭頂冒出布丁麼辦？這個過渡期令人超尷尬，以下5個小方法超容易上手，又能跳脫一成不變的模樣，助你輕鬆度過頭髮卡卡時期。

1.八字瀏海

瀏海遮住眼睛，不妨著將瀏海慢慢留長吧！初期可以簡單3：7旁分，讓視覺變清爽，若是再留長可以試著中分，將過長瀏海用電捲棒捲出一個彎度，更能展現大人可愛感。


2.空氣感瀏海

快拿出髮捲，順著將髮絲往內捲，放下來就是洋娃娃般的空氣瀏海，微捲造型看起來減齡，鬆鬆的瀏海也看起來更為清爽。

3.髮夾點綴

將瀏海繞成小髮束用髮夾固定，也可利用今年很流行的珍珠髮夾固定，又或是順手編成鬆鬆的三股辮，再以小黑夾固定，整個人看起來就神清氣爽。

4.搭配帽子、髮帶

拿出手邊的帽子和髮帶也是修飾布丁頭好方法，迅速又能讓整體造型感變得有型。想要延長染髮後持色度，不想那麼快冒出黑髮，髮型師也建議可以挑選比原生髮色淺兩度的顏色，自然棕色可讓新生黑髮不明顯，也不怕因為明顯顏色落差，讓髮根看起來好扁塌。

5.Z字型分線

讓布丁頭不明顯的好方法就是改變分線，別在像之前中分或是旁分，試著將分線改成Z字，這樣不只能讓視覺變蓬鬆，更能讓黑髮變得較不明顯。

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關鍵字：

瀏海, 染髮, 布丁頭, 整髮, 造型
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