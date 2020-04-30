認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階

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情人之間吵架摩擦在所難免，但是總有一方要先低頭，否則感情絕對無法長久，其實先低頭的人不一定就是有錯，而是比較珍惜這段關係，從星座角度來看，吵架「一定會先低頭」的3大星座，看看你的他上榜了沒！

Top 3 雙魚座

雙魚座本身就非常不喜歡爭吵，天生愛好和平，不吵隔夜架是他們最大的優點，所以哪怕犯錯的不是他們，雙魚也會收起憤怒的情緒，好好與對方溝通，當然也包括會先低頭認錯。其實一段關係中，就需要雙魚這樣的人來調和，當他們釋出善意時，絕對是相當愛你，不過若是雙魚再也不想低頭的時候，感情就沒有繼續的可能了。

Top 2 天秤座

天秤座屬於個性溫和的代表，若是天秤被惹毛，那麼事情真的到了很嚴重的地步，不然一般情況，天秤生氣也是三分鐘熱度，很快就忘記自己在氣什麼，而且對方只要隨便講一句話，天秤就會馬上低頭示好。對於天秤而言，沒有解決不了的問題，只要愛對方都能默默吸收。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座很擅長站在對方角度換位思考，所以每當吵架時，不管錯誤在誰身上，巨蟹都會開始反省自身；而且就算巨蟹沒錯，他們也會努力找出可以改善的地方，也就是尋找原諒對方的理由，只要過了自己心中那關，就會用溫柔的姿態出現在對方面前，仿佛滿血復活一般，重新開始戀情。

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