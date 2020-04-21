fb ig video ETtoday search mobile

保養專家傳授「居家撥筋法」　超簡單3招讓臉亮起來！

>

▲▼專家傳授「居家簡易撥筋法」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲撥筋正夯！不僅能瘦小臉、增加代謝，還能疏通壓力。（圖／翻攝自IG/skincare、chantecaille）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

在家防疫最安心，保養自己在家做也可以！香緹卡保養專家專為居家防疫期間設計玫瑰療癒撥筋法，幫助促進肌膚代謝、疏通壓力。撥筋前先補足臉部水分，接著以精華油打底，整臉畫圈疏通，一般人建議每十天做一次，孕婦、臉部有傷口紅腫者不建議使用。

經絡是人體氣血運行的通路，疏通後才能讓保養能量被真正完全吸收。保養前可以先泡療癒玫瑰浴，滴入3管五月玫瑰極萃精華油，以攝氏37-40度的溫水浸泡約20-30分，有助刺激人體的副交感神經，達到全身放鬆，並讓肌膚得到深層的潤澤感。


▲▼專家傳授「居家簡易撥筋法」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

拿取適合的撥筋棒或筆狀按摩器，搭配半管五月玫瑰極萃精華油，將臉部分為上中下、從左至右照穴點畫圈疏通按摩3-5個循環。

上－額頭：督脈(額頭中間>眉心)

額頭中間督脈位置逆時鐘畫圈，從上到下一路到眉心位置。督脈可緩解肩頸淤堵，放鬆並減少肌膚暗沉問題。

中－鼻中：膀胱經(睛明穴>迎香穴)

疏通膀胱經，由睛明穴至迎香穴 輕輕來回疏通，膀胱經主身體代謝，若有黑眼圈、眼袋可以特別加強此處。接者沿著鼻翼兩側到人中部位來回撥，改善兩頰毛孔問題。

下－下巴：任脈

沿著嘴角往下到任脈，任脈主婦科，能改善婦科問題與嘴角暗沉，接著再由下巴一路向上右半臉到鼻中、額頭，循環狀按摩做3-5次。

▲▼專家傳授「居家簡易撥筋法」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲香緹卡 John Derian x Chantecaille 五月玫瑰花妍極萃精華油，30ml，7,350元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

保養, 撥筋, 精華油
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

木村拓哉日常造型平凡到令人心動　居家標準配備是「毛孩」

木村拓哉日常造型平凡到令人心動　居家標準配備是「毛孩」

迪士尼公主進入宮崎駿世界！小美人魚變波妞、《冰雪奇緣》姐妹把龍貓當雪寶

迪士尼公主進入宮崎駿世界！小美人魚變波妞、《冰雪奇緣》姐妹把龍貓當雪寶

李聖經、泫雅瘋戴鯊魚夾+寬髮箍！那些年的「大媽髮飾」今年超流行　

李聖經、泫雅瘋戴鯊魚夾+寬髮箍！那些年的「大媽髮飾」今年超流行　

《夫婦的世界》金喜愛這款手袋獲時尚教主肯定　藍心湄去年就在背 2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣 超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神 瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 2020全球最有價值品牌出爐！Nike不畏疫情逆勢奪冠、Levi's成長最快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面