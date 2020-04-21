保養專家傳授「居家撥筋法」　超簡單3招讓臉亮起來！

▲撥筋正夯！不僅能瘦小臉、增加代謝，還能疏通壓力。（圖／翻攝自IG/skincare、chantecaille）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

在家防疫最安心，保養自己在家做也可以！香緹卡保養專家專為居家防疫期間設計玫瑰療癒撥筋法，幫助促進肌膚代謝、疏通壓力。撥筋前先補足臉部水分，接著以精華油打底，整臉畫圈疏通，一般人建議每十天做一次，孕婦、臉部有傷口紅腫者不建議使用。

在 Instagram 查看這則貼文 Skincare.com by L'Oréal（@skincare）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 下午 3:10 張貼

經絡是人體氣血運行的通路，疏通後才能讓保養能量被真正完全吸收。保養前可以先泡療癒玫瑰浴，滴入3管五月玫瑰極萃精華油，以攝氏37-40度的溫水浸泡約20-30分，有助刺激人體的副交感神經，達到全身放鬆，並讓肌膚得到深層的潤澤感。





拿取適合的撥筋棒或筆狀按摩器，搭配半管五月玫瑰極萃精華油，將臉部分為上中下、從左至右照穴點畫圈疏通按摩3-5個循環。

上－額頭：督脈(額頭中間>眉心)

額頭中間督脈位置逆時鐘畫圈，從上到下一路到眉心位置。督脈可緩解肩頸淤堵，放鬆並減少肌膚暗沉問題。

中－鼻中：膀胱經(睛明穴>迎香穴)

疏通膀胱經，由睛明穴至迎香穴 輕輕來回疏通，膀胱經主身體代謝，若有黑眼圈、眼袋可以特別加強此處。接者沿著鼻翼兩側到人中部位來回撥，改善兩頰毛孔問題。

下－下巴：任脈

沿著嘴角往下到任脈，任脈主婦科，能改善婦科問題與嘴角暗沉，接著再由下巴一路向上右半臉到鼻中、額頭，循環狀按摩做3-5次。

▲香緹卡 John Derian x Chantecaille 五月玫瑰花妍極萃精華油，30ml，7,350元。

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