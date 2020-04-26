五雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款十年後繼續穿

編／Linda

所有人的鞋櫃都必備一雙小白鞋，耐走好穿外，搭配任何風格都無違和感，就連上班西裝搭小白鞋也變成潮流，白鞋優點簡直說不完。《ET Fashion》幫你整理出2020必購經典小白鞋，十年後依然實穿到不行。

1. Superga Cotu



有義大利國民小白鞋之稱的Superga以精緻帆布工藝和簡約造型風靡全球時尚圈，凱特王妃更是著名的超級粉絲，好穿又百搭的特質讓它一直是經典白鞋的王中之王。

2. Golden Goose Purestar



以「小髒鞋」為名的義大利品牌Golden Goose不管在歐美還是亞洲皆占一席之地，莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）、宋仲基、丁海寅劇中都穿過。Golden Goose春夏推出Purestar系列白球鞋，鞋後跟有亮片綴飾、純黑和純白三種造型供選擇，內增高設計直接命中小隻女孩。

3. Reebok CLUB C



Reebok的 CLUB C網球鞋於1985年推出至今仍是不敗經典款，簡單側邊Logo設計保有運動風格外的休閒感，時髦復刻版型不管搭配什麼造型都適合。

4. Converse Chuck Taylor



女孩鞋櫃必須擁有的Converse Chuck Taylor帆布鞋堪稱經典之最，尤其是白色高筒永不退流行，所有街拍達人都愛穿。

5. Veja V-10



法國鞋履品牌Veja的經典V字小白鞋，以百分之百植鞣皮革鞋面和巴西亞馬遜流域的天然橡膠鞋墊製成，是歐美明星的私著必備鞋，艾瑪華森也愛穿。

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