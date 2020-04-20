許光漢接CALVIN KLEIN JEANS大中華代言！短T肌肉顯現網友暴動

▲CALVIN KLEIN JEANS於今（20日）正式宣佈，由許光漢拿下「大中華區代言人」 。（圖／品牌提供、許光漢IG）

記者鮑璿安／台北報導

演員許光漢因出演戲劇《想見你》人氣直升，CALVIN KLEIN JEANS於今（20日）正式宣佈，由許光漢拿下「大中華區代言人」，最新春夏廣告也一併公開，許光漢穿著簡單T恤搭配牛仔褲就帥氣逼人，隨即引發粉絲熱議。

許光漢因演出 《想見你》李子維、王詮勝精湛演技紅遍兩岸三地，代言廣告更是接到手軟，而今最新身份曝光，CALVIN KLEIN JEANS在今日正式對外宣佈，「大中華區代言人」由許光漢接下。對此，許光漢也表示：「謝謝大家的喜愛，接下來我也會保持感恩的心繼續努力。」

▲許光漢出鏡CALVIN KLEIN JEANS形象照曝光 。（圖／品牌提供、許光漢IG）

品牌隨即公開最新春夏廣告形象照，畫面中許光漢穿著淡藍色T恤，衣著印上品牌鮮明Logo，頗有代言人架勢；再內搭亮黃內襯，展現春夏交接的活力，下身以輕便牛仔褲收尾，輕輕鬆鬆帥出新高度。然而許光漢五官依舊精緻，視線向下一看，短袖順勢露出緊實肌肉，更讓粉絲瞬間電暈，直呼：「男神」、「許光漢時尚感太強了」、「大中華區代言get。」

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