fb ig video ETtoday search mobile

炒價神鞋首次回歸！Air Max 97銀子彈全新三色搶先看　錯過再等3年

>

編輯／Duke

2017年UNDEFEATED與Nike進行合作，選用當時火紅的Air Max 97為藍本，打造三款以雙色線條設計為主的聯名鞋款後，引來廣大的迴響，如今三款鞋的轉售價相當高，因此便有鞋迷希望雙方能再次推出，而這個聲音官方終於聽到了！

根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，外觀設計與2017年極為相似的UNDEFEATED X Nike Air Max 97即將回歸鞋壇，並且還一次迎來三種全新配色，若是3年前沒能順利入手，這次一定不要錯過千載難逢的好機會！

透過@py_rates_發布的圖片可以清楚看到，雙方延續2017年時的設計，保留Air Max 97流線外型的同時，還加入印有「UNDEFEATED」字樣的雙色線條設計，最後再以黑、白、綠三色為主調，讓鞋迷能更輕易搭配衣櫃中的服飾。

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_、Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

全新UNDEFEATED X Nike Air Max 97聯名系列，預計將在今年的Holiday Season登場，定價為美金180元（約台幣5,400元）。不過，該消息目前尚未經過官方證實，倘若爆料屬實，那將是時隔3年的回歸，不知道各位鞋迷備好銀彈準備開搶了嗎？

與此同時，在近日的一場訪談中，肯爺（Kanye West）提及轉投Adidas陣營前，攜手Nike打造的Air Yeezy 1與Air Yeezy 2，當中肯爺表示「歡迎Nike對Air Yeezy進行復刻，因為每個人都有喜歡的東西。」然而，目前Nike Air Yeezy在鞋壇擁有頗高的聲望與轉售價，倘若Nike對此進行復刻，必定會再次引起風波，因此Nike在未來會不會讓Air Yeezy回歸，肯定會成為鞋迷們最關注的焦點。

►StüssyＸNike全新聯名搶先看！「朴敘俊同款」加入魚骨設計　潮妹先鎖定

►全球運動品牌銷售黑暗期！Nike、愛迪達下滑75％　竟然還不是最慘

關鍵字：

UNDEFEATED, Nike, AirMax97, 流線外型, 線條設計, 肯爺, Adidas, AirYeezy
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

最華麗拖鞋大盤點！香奈兒「珍珠編織」3.6萬元、BALANCIAGA「老爹款」有鱷魚紋

最華麗拖鞋大盤點！香奈兒「珍珠編織」3.6萬元、BALANCIAGA「老爹款」有鱷魚紋

夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉 色彩心理學解密「粉紅色」有療癒作用！精選10個品牌搭上這股粉色浪潮 LANCOME推出免費「法式包裝服務」　絕美玫瑰幫你傳達心意 Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血 安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調 最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面