炒價神鞋首次回歸！Air Max 97銀子彈全新三色搶先看　錯過再等3年

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2017年UNDEFEATED與Nike進行合作，選用當時火紅的Air Max 97為藍本，打造三款以雙色線條設計為主的聯名鞋款後，引來廣大的迴響，如今三款鞋的轉售價相當高，因此便有鞋迷希望雙方能再次推出，而這個聲音官方終於聽到了！

根據IG爆料帳號@py_rates_的消息指出，外觀設計與2017年極為相似的UNDEFEATED X Nike Air Max 97即將回歸鞋壇，並且還一次迎來三種全新配色，若是3年前沒能順利入手，這次一定不要錯過千載難逢的好機會！

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透過@py_rates_發布的圖片可以清楚看到，雙方延續2017年時的設計，保留Air Max 97流線外型的同時，還加入印有「UNDEFEATED」字樣的雙色線條設計，最後再以黑、白、綠三色為主調，讓鞋迷能更輕易搭配衣櫃中的服飾。

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲UNDEFEATED X Nike Air Max 97。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

全新UNDEFEATED X Nike Air Max 97聯名系列，預計將在今年的Holiday Season登場，定價為美金180元（約台幣5,400元）。不過，該消息目前尚未經過官方證實，倘若爆料屬實，那將是時隔3年的回歸，不知道各位鞋迷備好銀彈準備開搶了嗎？

與此同時，在近日的一場訪談中，肯爺（Kanye West）提及轉投Adidas陣營前，攜手Nike打造的Air Yeezy 1與Air Yeezy 2，當中肯爺表示「歡迎Nike對Air Yeezy進行復刻，因為每個人都有喜歡的東西。」然而，目前Nike Air Yeezy在鞋壇擁有頗高的聲望與轉售價，倘若Nike對此進行復刻，必定會再次引起風波，因此Nike在未來會不會讓Air Yeezy回歸，肯定會成為鞋迷們最關注的焦點。

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