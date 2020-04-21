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Jessica撞衫韓藝瑟穿FENDI　沒露香肩性感度大輸

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▲Jessica,韓藝瑟,FENDI,撞衫,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／翻攝自IG） 

▲Jessica分享的工作照片。（圖／翻攝自jessica.syj IG）

記者李薇／綜合報導

南韓藝人Jessica最近在個人IG分享一張工作照片，只見她身穿一件花朵的洋裝，搭配上粉紅色的針織衫，看起來整個人非常繽紛活潑，不過仔細一看才發現，這套單品早在之前韓藝瑟就已經穿過，小露香肩的穿搭風格，還更加性感。

Jessica在IG分享的工作照中，穿著FENDI最新的春夏成衣系列洋裝，整件大片的花朵設計，綠色、粉色、白色等多彩繽紛的裸紗，整件單品看起來若隱若現，上身披著粉紅色的針織衫，底下搭配長版的白色襪子還有球鞋，看起來青春又活潑。

 ▲Jessica,韓藝瑟,FENDI,撞衫,日韓穿搭,日韓時尚。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟整體穿搭連妝容都搭配，都更加完整。（圖／翻攝自han_ye_seul_ IG）

而韓藝瑟其實也穿過這套單品，同樣是選擇了這套洋裝，帶有裸紗的設計，看起來性感又充滿神秘，上身搭配的針織衫，她特意露出纖細的香肩，讓整套穿搭看上去更加有女人味，搭配上繽紛色系打造的妝容，整體感比起Jessica更好了。

這件藝人都在穿的單品，出自FENDI最新的春夏成衣系列洋裝，由設計師Silvia Venturini Fendii操刀，以「A solar mood」的夏日印象作為主軸，運用繽紛的花朵色系、日落的金黃色陽光、綠意盎然的森林等等，設計出這次全新的風格，非常熱情、活潑的一季。

關鍵字：

Jessica, 韓藝瑟, FENDI, 撞衫, 日韓穿搭, 日韓時尚
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