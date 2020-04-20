fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸缺席紅毯！微風之夜20年來首度取消星光大道 「開直播」賣精品

>

▲▼孫芸芸出席 信義微風之夜。（圖／記者張一中攝）

▲今年因應疫情微風之夜首度不封館，取消紅毯活動，看不到董娘孫芸芸穿搭了，此為去年信義之夜資料照。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年即將邁入20週年的微風之夜，因應新冠肺炎疫情，首度取消星光大道紅毯，並轉型成為「線上直播」方式介紹銷售，另將優惠期間拉長為為期18天，以「微風之夜特典」活動，主打百件以上的百萬精品與千萬珠寶品項，而實體館內正常營運，是20年來首次「不封館」、「無紅毯」的微風之夜。

▲2019信義微風之夜內部狀況。（圖／記者蔡靜宜攝）

▲以往微風之夜都採用封館方式邀請VIP，已成為店內特色。

新冠肺炎疫情近期因敦睦艦隊群聚感染，在台確診人數突破400例，配合政府減少群聚活動政策以及建議社交距離等因素，以往在4月底舉辦的微風之夜封館，今年首度取消星光大道紅毯與封館措施，改以線上直播方式進行。

微風本館內會架設直播台，預計在4／25晚上7點起，推出1小時的直播活動，在微風廣場Facebook官方粉絲頁，邀請主持人與模特兒展示相關新品，讓顧客透過線上方式對微風之夜特典及限定商品能更了解，直播當天並會推出線上加碼優惠。

此外，並將微風之夜檔期拉長，從4／23至5／10舉行為期18天促銷，珠寶手錶消費滿3萬元，送1,500元抵用券；GF BV、1F國際精品消費滿1萬元，送1,000元抵用券；GF、2F流行名品、服飾飾品消費滿5,000元，送500元抵用券；GF化妝品、鞋區消費滿3,000元，送300元抵用券。

針對VIP再加碼「烏托邦黃金週」，推國際精品、化妝品、名品、2F至7F消費滿10萬元，加碼現抵1,000千元，滿20萬元加碼現抵5,000元；1F珠寶、微風超市消費滿3萬元，加碼現抵300百元，滿30萬元加碼現抵3,000元，滿50萬元加碼現抵6,000元，滿100萬元加碼現抵15,500元。

另消費滿30萬元，可兌換包括Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋聚碳酸酯行李箱、Dyson 三合一空氣清淨機、iPhone 11等額滿禮。

微風表示，今年配合政府防疫政策，在4／25晚上7點首次安排星光直播介紹產品，而高級珠寶品牌Chaumet旗下限量 TRÉSORS D’AILLEURS 高級珠寶戒指系列，選定台灣為海外巡迴首站，於今年微風之夜檔期進行首展，本次抵台的高級珠寶作品共 85 件，總價高達 8 億。Boucheron 今年 1月甫於巴黎發表的新作標誌性設計「問號項鍊」也為了微風之夜抵台，也特別空運近30件頂級珠寶展示。

關鍵字：

微風之夜, 取消, 新冠, 肺炎, 武漢, 疫情, 直播
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神

青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝

青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

2020「新竹美食」全新排名出爐！網美早午餐有游泳池、這家牛肉麵想吃碰運氣

白吐司當床、在戒指裡泡澡！田中達也「微型迷你屋」超可愛　居家隔離絕不往外跑 楊冪私服造型難得失誤！「亮面緊身黑褲」網友狂吐槽：塑膠袋 奧斯塔羅12星座一周運勢0420-0426　天蠍走向分手危機、雙子花費變大 減肥、健身必吃的5大超級蔬菜　「負熱量食物」芹菜還能消水腫 IKEA使用者好評推薦TOP 10　「網紅」居然奪冠！ 懶人瘦身法請立刻get！睡前4個練腹動作+輕斷食菜單　適合久坐上班族 別讓髮絲成為防疫破口！專業髮品曝洗頭要訣「沖搓揉塗按淨」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面