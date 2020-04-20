孫芸芸缺席紅毯！微風之夜20年來首度取消星光大道 「開直播」賣精品

▲今年因應疫情微風之夜首度不封館，取消紅毯活動，看不到董娘孫芸芸穿搭了，此為去年信義之夜資料照。（圖／記者張一中攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年即將邁入20週年的微風之夜，因應新冠肺炎疫情，首度取消星光大道紅毯，並轉型成為「線上直播」方式介紹銷售，另將優惠期間拉長為為期18天，以「微風之夜特典」活動，主打百件以上的百萬精品與千萬珠寶品項，而實體館內正常營運，是20年來首次「不封館」、「無紅毯」的微風之夜。

▲以往微風之夜都採用封館方式邀請VIP，已成為店內特色。

新冠肺炎疫情近期因敦睦艦隊群聚感染，在台確診人數突破400例，配合政府減少群聚活動政策以及建議社交距離等因素，以往在4月底舉辦的微風之夜封館，今年首度取消星光大道紅毯與封館措施，改以線上直播方式進行。

微風本館內會架設直播台，預計在4／25晚上7點起，推出1小時的直播活動，在微風廣場Facebook官方粉絲頁，邀請主持人與模特兒展示相關新品，讓顧客透過線上方式對微風之夜特典及限定商品能更了解，直播當天並會推出線上加碼優惠。

此外，並將微風之夜檔期拉長，從4／23至5／10舉行為期18天促銷，珠寶手錶消費滿3萬元，送1,500元抵用券；GF BV、1F國際精品消費滿1萬元，送1,000元抵用券；GF、2F流行名品、服飾飾品消費滿5,000元，送500元抵用券；GF化妝品、鞋區消費滿3,000元，送300元抵用券。

針對VIP再加碼「烏托邦黃金週」，推國際精品、化妝品、名品、2F至7F消費滿10萬元，加碼現抵1,000千元，滿20萬元加碼現抵5,000元；1F珠寶、微風超市消費滿3萬元，加碼現抵300百元，滿30萬元加碼現抵3,000元，滿50萬元加碼現抵6,000元，滿100萬元加碼現抵15,500元。

另消費滿30萬元，可兌換包括Georg Jensen Travel INFINITY 28 吋聚碳酸酯行李箱、Dyson 三合一空氣清淨機、iPhone 11等額滿禮。

微風表示，今年配合政府防疫政策，在4／25晚上7點首次安排星光直播介紹產品，而高級珠寶品牌Chaumet旗下限量 TRÉSORS D’AILLEURS 高級珠寶戒指系列，選定台灣為海外巡迴首站，於今年微風之夜檔期進行首展，本次抵台的高級珠寶作品共 85 件，總價高達 8 億。Boucheron 今年 1月甫於巴黎發表的新作標誌性設計「問號項鍊」也為了微風之夜抵台，也特別空運近30件頂級珠寶展示。