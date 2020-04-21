最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機

▲最美小三頭髮顏色染深，讓膚色變得更白皙。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、jtbc，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓劇《夫婦的世界》熱播，捧紅「最美小三」韓素希，讓她成為最新帶貨女王。不只賣臉，她的秀髮帶著光圈，輕輕一撥就性感撩人，即便轉正後將頭髮染成黑巧克色，仍不減她的美貌。

被譽為「最美小三」的韓素希，除了有嫩版宋慧喬之稱的天然美顏，她的一頭女神髮更是讓人銷魂關鍵。仔細觀察她一出場的咖啡長髮堪稱完美，超自然的捲度好吸睛，成功吸引眾人目光。

最新一集演到她和渣男老公光榮回歸高山市，她原本咖啡色的秀髮，變成黑巧克力色，優雅氣質更顯膚色白皙，預計會帶起一股深色髮流行。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 下午 11:34 張貼

想要成為行走發電機，看起來像黑色的黑巧克力也很推薦，一染不僅讓氣質變好，即便是日後長出新生髮，也不怕有色差變成布丁頭，還可拉長補染的時間。和黑色不同，黑巧克力在陽光照射下能透出棕色光澤，不像一般的正黑髮一樣無聊，而且不挑膚色，提亮的效果非常好。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 5:16 張貼

想擁有像她一樣的質感長捲髮，除了造型做好以外，髮質才是決勝關鍵。看起來像稻草的髮質，小心拖垮顏值！髮型師也建議想要養出好髮質，建議從兩處下手。

首先洗、潤髮後，建議使用髮膜，幫助受損髮恢復強韌，頭髮底子打好，光澤自然透出來。洗後吹整前，可以選擇質地輕盈的護髮油打底，幫助撫平毛躁，也能幫助後續捲髮更好造型。

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