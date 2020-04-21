煮整餐竟靠一個「方鍋」搞定！炒菜、煎魚、煲湯超簡單　零廚藝也會用

▲捨棄掉那些用不到的鍋子吧！（圖／Unsplash）



文／C編

煎鍋、湯鍋、炒鍋、烤盅、燉鍋……很多人廚房裡擺滿鍋子，有些甚至根本用不到，不但佔地方還得時不時清一清灰塵，實在麻煩，如果一個鍋子就可以搞定日常的煎、煮、炒、炸，甚至拿來烤或是燉湯都沒問題，廚藝好，可以把它用得淋漓盡致，很少下廚，至少不會讓廚房變儲藏室，方便又省空間。

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美國品牌COPPER CHEF的雙耳湯鍋，主體是一個方形的湯鍋，長寬高分別是28公分、28公分、10.5公分，可以完整地放下一整隻雞，透明的玻璃蓋，能隨時注意食物的狀態，但不僅能用來煮湯，鍋體以鋁合金材質搭配銅色陶瓷不沾塗層，煎、煮、炒，甚至作為烤盅都沒問題，而且不用擔心沾鍋，清洗十分方便，一整餐只需一個鍋子就能搞定。

▲煎煮炒炸都可以完成，非常方便。（圖／Unsplash）



COPPER CHEF雙耳湯鍋組並附有許多實用配件，例如「玻璃壓蓋」，還有炸雞塊、薯條都ok的「油炸籃」、「蒸盤」可以拿來蒸包子或是饅頭，完美達到一鍋多用的境地，最近宅在家的時間變多，正是練廚藝的好時機。

不但附贈好用的周邊小工具，讓手殘人也可以成為烹調大師，還贈送刀具組，包括切片刀、廚師刀、魚肉刀，一套就可以輕鬆處理肉類、海鮮或是蔬菜，在廚房裡，實用很重要，比起一大堆無當的贈品，COPPER CHEF雙耳湯鍋組附贈的商品都是一般料理用得上的好物。

▲燉湯、蒸煮也不是問題。（圖／Unsplash）



現在只要在「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到COPPER CHEF鍋具組，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

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除了雙耳湯鍋組，同品牌有煎鍋以及牛奶鍋的組合可以挑選，另外「Her和她」官網還有德國雙人牌的湯鍋以及單柄鍋，像是小資女在家煮泡麵或是鍋煮奶茶，單柄小鍋就很剛好，家庭族可以選擇雙人牌湯鍋搞定一家大小的味蕾。

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