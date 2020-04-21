山下智久帥氣示範「水果水」製作　特別推薦3種食材健康又好喝

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@tomo.y9

日本男星山下智久今年邁入35歲，已從帥氣小鮮肉晉升為不老男神，出道多年以來主演過不少暢銷日劇如《求婚大作戰》、《空中急診英雄》、《朝5晚9》⋯⋯俊俏的外型和帶有點壞壞的氣質令他吸粉無數。日前於IG貼出一段自製健康飲品的影片，將鮮甜的水果泡入水中飲用，也非常適合大家在家中跟著嘗試。

雖然自從2018年開設IG帳號以來，山下智久才Po了37篇貼文，但是每次久違的更新，仍然吸引上百萬粉絲的關注，這次更難得錄下影片和大家分享簡單又健康的「水果水」製作過程，而山下智久推薦的食材主要有三種：

＃檸檬

清新的檸檬相當適合春夏季節，富含維生素C是公認的美容聖品，美白、紅潤氣色效果相當不錯，飯後喝能幫助消化、清新口氣。

＃柳橙

同樣屬柑橘類的柳橙也能帶來豐富的維生素，並中和檸檬的酸味，喝完後還能吃其果肉，膳食纖維可促進腸胃蠕動、預防便秘。

＃藍莓

藍莓所富含的花青素是天然的抗氧化劑，能對抗皮膚、身體老化，且有助於緩解眼睛疲勞、保護眼睛、提升視力，對於每天長久盯著電腦的上班族來說非常需要。

將所有食材切片後，加點薄荷葉提升香氣，就可以享用香甜的「維他命水」了，面對接下來的炎熱夏季，加上冰塊一起飲用更是透心涼。

在 Instagram 查看這則貼文 Tomohisa Yamashita（@tomo.y9）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 下午 11:25 張貼

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