台灣買得到！韓妞搶到缺貨的「懶人鞋」2000元有找　套上就能直接出門

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台灣夏季高溫難耐，襪子常常穿不住，這時涼爽又好穿脫的「懶人鞋」成為最佳解。其中，在南韓賣到缺貨的Converse Chuck Taylor All Star懶人鞋，現在終於不用再找代購了，因為自4／1起，該鞋款就已經登陸台灣各大門市販售，並且兩張小朋友有找，想要夏天清涼一波的女孩，趕緊到門市試穿看看吧！

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此款懶人鞋由Converse旗下經典的All Star加以改良而成，設計簡單卻又不失造型感，不論是要搭配洋裝、長褲、長裙等都相當適合，是一雙女孩夏日必備的鞋款，也難怪南韓女生人手一雙也要搶到缺貨。

▲設計簡單卻又不失造型感，不論是要搭配洋裝、長褲、長裙等都相當適合。（圖／翻攝自Converse官網）

▲使用All Star為藍本，並將後跟移除以完成主體設計。（圖／翻攝自Converse官網）

全新Converse Chuck Taylor All Star懶人鞋共引進黑、白兩色，目前可於ABC-MART以及各大Converse專賣店購得，定價為台幣1,980元。如果最近覺得鞋櫃少了什麼，不如入手這款百搭又平價的懶人鞋吧！

▲Converse懶人鞋台灣引進黑、白兩色。（圖／翻攝自Converse官網）

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除了Converse懶人鞋之外，Nike也為了夏季推出一款名為「Air Max Koko」的厚底涼鞋。其中，該鞋款於外觀設計上，加入Air Max氣墊元素使得舒適感提升，並選用透氣材質結合麂皮與登山感鞋帶增加設計感，不喜歡大眾口味的個性女孩，不妨選擇這雙個性鞋款作為夏季穿搭首選吧！

▲Nike推出名為Air Max Koko的厚底涼鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

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