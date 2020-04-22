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洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

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▲清潔3大NG觀念讓頭皮問題更嚴重。（圖／翻攝IG）

▲許多頭皮問題其實都來自錯誤的洗頭觀念。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，加上現代人的飲食習慣、作息不正常、壓力大、空氣汙染都會讓肌膚與頭皮越好發敏感、易受刺激進而使油脂分泌不平衡。在這樣的環境背景下，頭皮專業洗髮精品牌AROMASE艾瑪絲更發現，台灣消費者對於頭皮髮絲清潔有著許多NG觀念，容易造成頭皮問題，甚至持續惡化，尤其以下方3大迷思最常見，快來看看你是否也誤信了？

▲清潔3大NG觀念讓頭皮問題更嚴重。（圖／翻攝ＩＧ）

▲頭皮易出油、髮絲又乾燥的人，洗髮、護髮產品最好分開選。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）

NG 1：以髮質狀況挑選洗髮產品

頭皮膚質與髮質是不同的，台灣消費者常誤解髮質與頭皮膚質，卻不明瞭乾性髮質與油性頭皮在台灣是常見同時存在的，在不理解自己真實頭皮屬性的前提，很容易挑選錯誤的洗髮產品，例如因為髮質乾燥所以挑了保濕型、洗護合一的洗髮品，卻忽略自己其實是油性頭皮，錯把頭髮保養品當作頭皮清潔，導致毛髮根源不健康。建議先了解自己頭皮膚質，並以頭皮狀況挑選合適的洗髮清潔品，才不會導致頭皮問題不減反增。

NG 2：洗髮精要一直換才有感

許多人都有著洗髮精要一直換才不會產生抗藥性、無感的迷思，但其實一罐健康的洗髮品，不會對頭皮造成負擔或過度清潔等效果，如同臉部保養品一般，合適的產品能讓頭皮越來越健康穩定，自然不需更換才有感。

在國人健康意識逐年提升的情況下，已經有越來越多的消費者懂得不要挑選含有矽靈的洗髮產品，但真的對頭皮健康的洗髮品應該包含更多要件，如不添加人工色素(護色、增添光澤洗髮品)、不含容易過度清潔刺激肌膚的介面活性劑(SLS、SLES)、不含化學防腐劑(MI、MCI、Paraben)、不含皂鹼、PH質呈弱酸或使用胺基酸界面活性劑等。

▲清潔3大NG觀念讓頭皮問題更嚴重。（圖／翻攝IG）

▲洗髮洗兩遍其實都該專注於洗頭皮。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

NG 3：第一次洗頭髮，第二次洗頭皮

針對個人的頭皮屬性或問題，選擇具有改善功效的正確洗髮產品外，洗頭的正確觀念是要洗兩遍，並且是專注洗頭皮，而非網上常流傳的「第一次是洗頭髮，第二次是洗頭皮」，需以指腹自髮際邊緣往內開始充分均勻搓洗。

而洗兩次的用意是，洗第一次是為帶走在頭皮上的髒污和多餘油脂，第二遍才是真正清潔頭皮與毛孔溝槽的油脂。透過兩次正確清潔能讓頭皮真正被清潔乾淨，固態油脂不堆積，頭皮與毛囊健康穩定，控油效果更持久。

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關鍵字：

保養, 頭髮, 頭皮, 髮絲, 髮質, 清潔, 洗頭, 洗髮, 錯誤觀念, NG, 迷思, 出油, 掉髮
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