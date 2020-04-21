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MIKIMOTO珍珠化為浪漫甜品　聯名晶華下午茶、每一道都像微型珠寶

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▲MIKIMOTO與晶華酒店攜手推出聯名雙層午茶組。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

溫潤優雅的珍珠化身為甜點，該是什麼滋味？MIKIMOTO與晶華酒店攜手推出聯名雙層午茶組，以品牌經典系列「Jeux de Rubans」與「Les Pétales Place Vendôme」系列珠寶作為創作靈感，設計粉與白主色調、口感豐富的精緻鹹甜點，即日起至5月31日於晶華酒店2樓上庭酒廊獨家販售。

▲▼ MIKIMOTO午茶 。（圖／公關照）

▲雙人份的MIKIMOTO午茶組每套售價1,280元，再加上一成服務費。（圖／品牌提供，以下同）

MIKIMOTO旗下Jeux de Rubans系列發想自高級訂製服上常用的裝飾絲帶，而Les Pétales Place Vendôme系列則取自巴黎芳登廣場上輕舞飄落的玫瑰花瓣意象，浪漫的設計啟發此次聯名下午茶創作，可見咖啡榛果醬、粉色巧克力及食用花瓣交織成的「粉紅棒棒糖」，以及點綴猶如珍珠小球的「玫瑰茶凝凍」、「蜜桃伯爵茶馬卡龍」等夢幻甜點，每一件都宛如微型珠寶，再搭配「干貝佐魚子醬」、「冷燻鮭魚起士漬檸檬」兩道法式鹹食，每一口都是驚喜。

▲▼ MIKIMOTO午茶 。（圖／公關照）

▲以「Jeux de Rubans」與「Les Pétales Place Vendôme」系列珍珠發想設計的甜點。

▲▼ MIKIMOTO午茶 。（圖／公關照）
▲MIKIMOTO邀時尚插畫家塗至道繪製風格插畫，製作成午茶餐墊與立牌。

MIKIMOTO同時邀知名時尚插畫家塗至道Gary Tu繪製風格插畫，呈現正在悠閒享受午茶的女子，品牌將此插畫製作成餐墊與立牌，讓賓客能擁有美好的五感體驗，也能趁此機會寵愛媽媽，享受期間限定的午茶饗宴。

▲▼ MIKIMOTO午茶 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO午茶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans 系列珍珠鑽戒（左）280,000元，Les Pétales Place Vendôme 珍珠鑽石玫瑰花瓣耳環252,000元。
 

關鍵字：

MIKIMOTO, 晶華酒店, 下午茶, 母親節
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