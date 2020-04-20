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《夫婦的世界》金喜愛這款手袋獲時尚教主肯定　藍心湄去年就在背

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記者王則絲／台北報導 　圖／翻攝自JTBC、IG@hsinmei_lan、品牌提供

隨著《夫婦的世界》熱播到第八集，於南韓再度創下收視新高20％，飾演正宮池善雨的金喜愛，端莊得體又能性感勾人的形象讓劇迷們深深被吸引，金喜愛於劇中的穿搭造型、手袋也因此成為熱搜項目。第七集當中金喜愛則是選用了DELVAUX的寬版Brillant包，搭配時尚度受到高度肯定，就連時尚教主藍心湄也收藏同款，且在去年就已背過！

▲金喜愛DELVAUX包。（圖／品牌提供）

金喜愛於《夫婦的世界》扮演家醫科醫師的角色，加上已婚、成熟女性的背景設定，所以在劇中幾乎都是以幹練西裝、大衣等氣勢穿著為主，時尚感十足的造型營造出品味與貴氣。而在最近集數中，正宮與小三的爭鬥越演越烈，氣焰懾人的金喜愛提上了比利時皇家御用品牌DELVAUX的Brillant煙灰色寬版漸層手袋，三種棕色調的搭配蘊含滿滿的優雅韻味，低調、內斂的牛皮光澤感展現奢華風格，映襯出金喜愛的氣質與女人味。

▲金喜愛DELVAUX包。（圖／品牌提供）

DELVAUX的Brillant系列包款經典、不退流行，同款漸層包也深受時尚教主藍心湄的喜愛，而且在去年就曾經搭配於節目當中，可見金喜愛本次選用了此款包的搭配，可是受到了時尚教主的的肯定。

▲金喜愛DELVAUX包。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Brillant系列 煙灰色寬版漸層牛皮肩揹手提包，NT＄168,100。

金喜愛在《夫婦的世界》中也不是第一次選用DELVAUX的包款，像是先前當作上班包的黑色方形手袋，同樣也是來自DELVAUX的經典Brillant系列，此外，亦曾出現過愛馬仕柏金包、Alaia、Roger Vivier等高價精品行頭，令人相當期待在16集完結前，金喜愛還有多少值得讚賞的時尚造型。

▲金喜愛DELVAUX包。（圖／品牌提供）

▲金喜愛DELVAUX包。（圖／品牌提供）

▲Brillant系列 黑色牛皮中型肩揹手提包，NT＄197,600。

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關鍵字：

金喜愛, 池善雨, 夫婦的世界, 韓劇, 手袋, 包款, DELVAUX, 藍心湄, 時尚教主
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