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李敏鎬戴11萬浪琴錶當白馬王子　天生衣架子帥翻

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▲▼ 李敏鎬 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲李敏鎬戴著浪琴錶騎白馬出場。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

記者陳雅韻／台北報導

李敏鎬主演的韓劇《The King：永遠的君主》深受矚目，他在第一集連換古裝、西裝、騎馬裝等7套服裝出場，完全展現模特兒般的身材優勢，最令人印象深刻是他騎著白馬出場，完美化身為白馬王子，行頭當然也不能差，腕上是111,000元浪琴（Longines）巨擘系列全日曆月相計時碼錶，很符合他穿越時空的需求。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲李敏鎬劇中戴浪琴巨擘系列全日曆月相計時碼錶，111,000元。（圖／浪琴表提供）
 

在新片發布會上，李敏鎬穿韓國設計師品牌kimseoryong白色西裝亮相，已被網友稱為白馬王子，首播真正騎上馬，英姿更讓迷妹尖叫，成功刺激收視，除了歸功187公分的長腿歐巴根本是天生衣架子，每一套的精緻造型也引人入勝。

▲▼ 李敏鎬 。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）

▲李敏鎬（左）於新片發布會上穿南韓設計師品牌kimseoryong西裝。（圖／翻攝sbsdrama.official IG）
 

例如他穿騎馬裝，少不了以贊助馬術比賽聞名的浪琴腕錶，他選戴巨擘系列全日曆月相計時碼錶，具時、分、小秒針與24小時顯示，日期由半月形中央指針指示，同時具星期、月份與月相顯示，並具計時碼錶，配備銀色麥粒紋面盤，是一款多功能的斯文錶款。

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關鍵字：

李敏鎬, Longines, 浪琴表, 《The King：永遠的君主》
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