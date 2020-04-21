韓妞最夯5款瘦小臉髮型　修飾臉型效果連太妍、TWICE都愛用

▲只要選對髮型立刻就有瘦小臉效果。（圖／翻攝IG@ponysmakeup，以下同）

記者張毓容／台北報導

夏天快到了，還沒瘦到理想體重、臉上還是肉肉的女生也別擔心，好的髮型不僅能為造型加分，還有修飾臉型、瘦小臉效果，只要選對髮型就能在視覺上變瘦！像是以下5款就是韓國女生最愛的顯瘦髮型，甚至連韓國女星、女團成員都愛用。

#泡麵捲髮



立體感十足的泡麵頭，能大幅度讓頭髮變蓬鬆，在視覺上髮量瞬間變厚實，還能修飾臉型看起來更小巧，尤其髮量稀少的女生非常適合，捲度也可依個人喜好再捲更小一些，讓立體度更明顯。

#黑茶棕色大波浪捲



捲度較長較平緩的大波浪，向來就是女人味髮型的代表，尤其大波浪捲度落於雙頰邊可幫助修飾太陽穴、顴骨處等臉型，加上視覺上有收縮效果的深色系髮色，更能提升修飾效果，而且非常適合喜歡柔美氣質的女生，尤其搭配帶光澤的鏡面唇釉和大面積暈染的腮紅，更能顯出無辜又性感的魅力。

#空氣瀏海＋大捲髮



這款髮型一樣以大波浪捲髮為基底，但搭配日雜風空氣瀏海和較淺的亞麻棕髮色，讓髮型更有空氣感，視覺上看起來也更輕盈活潑，很適合搭配好氣色妝容，看起來更有少女感。

#慵懶風低馬尾



為何韓妞綁低馬尾也能很有造型感？關鍵在於兩頰邊要留幾縷自然垂墜的髮絲，不要全部往後梳乾淨，從兩耳邊抽出一兩撮髮絲稍微捲過讓其自然垂放，能幫助修飾臉型外，還更多了慵懶風情，看起來就不會死板僵硬。

#羊角頭編髮＋QQ瀏海



先前超夯的「羊角頭」造型，技巧不難而且造型感十足，像是少女時代、Twice等許多人氣女團成員都曾以這款活潑可愛的髮型現身過。頭髮較長的人可以把下半部髮絲留著，稍微捲過後垂放在耳後；髮際線較高或臉型較長的人則可把瀏海留下修飾額頭臉型，並用電棒將瀏海捲出較明顯的立體捲度，降低瀏海的厚重感。

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