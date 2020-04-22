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肌膚都是痘痘好困擾　醫師：保養切記兩重點

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▲口罩,痘痘,肌膚。（圖／unsplash）

▲口罩讓臉部出現痘痘問題。（圖／unsplash）

記者李薇／綜合報導

數個月來，2019新型冠狀肺炎話題不斷，因為戴口罩而出現的肌膚問題，也成長大約2到3成，執業超過20年的皮膚科醫師廖苑利表示，大部分的原因都是因為臉上泛紅、長滿痘痘，產生的原因不外乎就是毛囊內遭細菌感染化膿發炎，油性肌膚常有此種困擾，在防疫期間戴口罩需要注意幾件事項，才能讓粉刺痘痘問題不來侵擾。

臉上痘痘像雨後春筍般冒出來，廖苑利建議，除了調整日常作息、飲食習慣，最重要的就是積極的治療與勤勞的日常保養，一般在治療方式上，醫師會先評估整臉肌膚狀況，配合開立口服的抗發炎痘痘藥、以及外用酸類藥膏，像是A酸、杜鵑花酸等等，先快速控制臉上痘痘災難，再來後續調理膚質，以免造成後續凹疤問題。

▲口罩,痘痘,肌膚。（圖／unsplash）

▲痘痘是很多人的煩惱。（圖／unsplash）

另外，針對日常保養方面，在保養步驟上切記「步驟越少越少」以及「質地清爽」，像是可以選擇水狀化妝水，在清潔面部後補水使角質層含水量提高，不至於過度乾燥形成緊繃乾癢，可搭配使用含有像是水楊酸、杏仁酸等等相關保養品，加速臉上角質代謝，不過要注意的是切勿將酸類保養品與醫師開立酸類藥膏混合擦拭，容易引起肌膚過敏，形成乾癢脫屑濕疹問題。

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口罩, 痘痘, 肌膚
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