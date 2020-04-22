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長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到

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▲交談,說話,溝通,示意圖。（圖／unsplash）

▲男性很會說故事，在感情上有很大優勢。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人覺得想當情場高手或萬人迷，外表一定要夠迷人，其實事實上不一定要全靠外表，在美國的一些研究中發現，「會說故事」這項技能比外表，更能讓你在情場上無往不利。

長期有研究顯示，擁有說故事或是敘事才能的人，這種力量可以讓人改變心意，且影響人的判斷與行為，美國紐約州立大學水牛城分校與哥倫布藝術與設計學院，近期也做了一份研究，分析會說故事的人，是否在情場上佔有優勢。

結果顯示若男性很會說故事，在情場上幾乎是百戰百勝。

▲交談,說話,溝通,示意圖。（圖／unsplash）

▲跟很會說話的人相處，較有趣且不會無聊。

測試方法包括請女性看一組陌生的男性照片，用描述的方法說明A男很會說故事、B男比較成熟木訥等描述，另一個實驗則是將照片中男性寫的故事拿給受訪者看，所有的女性都選擇故事說得好的男生，表示願意跟他「發生長遠的交往關係」，且判斷會說話的男生「社會地位應該較高」。

單身，上班族。（圖／翻攝自達志／示意圖）

▲許多人會認為會說話的男性社會地位比較高。

但有趣的是，「很會說話」的女生反而沒有特別受到男性青睞，對男生而言，說話技巧好的女生其實不會被加分。

研究人員以演化觀點方面解讀，表示男性喜歡「撒網捕魚」，而女性則較偏好「精準投資」，對男生而言，大部分較願意費力氣去促成短期的戀愛關係，此外女性的外表、年齡跟吸引力比較重要；對女性來說，試圖尋找後代提供資源的對象是要務，說話技巧較好的人，是社會地位較高的參考指標。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 萬人迷, 故事
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