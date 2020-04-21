6種超簡單「瘦身蔬果汁」自製法　健康減肥還能美白消水腫

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@midoricoo、小紅書@一只喵的碎碎念

想要減肥又不想可憐兮兮餓肚子，不少人都會用代餐奶昔來取代其中一餐，但其實可以用自己在家就能做的瘦身減脂蔬果汁來取代代餐，不僅省錢、健康還很好喝，能幫助瘦身外，有的還能排毒、美白、消水腫，一舉多得！快把以下6種超簡單的瘦身蔬果汁學起來，可以搭配早餐喝，也可以拿來代替晚餐當蔬果汁代餐。

#雪梨奇異果汁



將一顆奇異果和一顆雪梨，削皮後切成塊狀放入榨汁機或食物調理機，加入100ml水打勻，最後再依個人口味加入少許蜂蜜調味即可，但要注意別貪甜放太多分蜂蜜。

喝起來酸甜爽口的雪梨奇異果汁，能健脾生津，還能幫助消化、排毒並促進排便順暢。

#番茄檸檬汁



將一整顆番茄洗淨去皮後，切塊放入果汁機，加入200ml水打成番茄汁，再依個人口味將半顆或一顆檸檬擠壓出汁，與番茄汁混合並加入少許蜂蜜攪拌均勻。

番茄檸檬汁含有豐富維他命C和抗氧化力最強的茄紅素，能預防斑點、排毒美白，還能幫助降血壓。

#鮮橙蘋果汁



準備柳橙和蘋果各一顆，個別去皮去籽切成塊狀，將兩種水果塊都放入榨汁機並加入少許水打勻，最後再加入少許蜂蜜調味。

鮮橙蘋果汁除了可幫助亮白肌膚，也有抗氧化、促進腸胃蠕動、提高免疫力等好處。

#香蕉黃瓜汁



將小黃瓜和香蕉個別去皮切塊放入果汁機，加入適量水打勻即可，蜂蜜則可依個人喜好口味加或不加都行，不加蜂蜜喝起來口感會更清爽一點，但同時黃瓜味也會比較重一些。

香蕉黃瓜汁可清熱解暑，還能促進循環代謝，有利於排水消水腫，也能幫助降血壓。

#草莓番茄汁



準備草莓和小番茄各6顆，洗淨去蒂後對半切開，放入果汁機中，再加入200ml水一起打勻，最後加適量蜂蜜攪拌均勻即可。

紅艷艷的草莓番茄汁可幫助養血養心，預防貧血，清熱生津，春夏喝正適合。

#火龍果香蕉汁



將半顆火龍果和1根香蕉分別去皮切塊後放入果汁機，加入適量的水打勻，最後可再依個人喜好加上適量蜂蜜或優格調味。

火龍果香蕉汁除了幫助減肥，對肌膚也有很好的美容效果，還能潤腸、促進排便，預防便秘。

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