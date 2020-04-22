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全球首雙再生防水靴誕世！PALLADIUM「橘標防水RCYCL」迎戰雨季

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▲4月22日「世界地球日」，PALLADIUM推出橘標防水RCYCL系列成為全球第一雙以再生材質打造的防水靴。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

為迎接4月22日「世界地球日」，法國軍靴品牌PALLADIUM以「為世界帶來正向改變」打造全新地球系列橘標防水RCYCL，不僅從物料採購到生產全程永續，更成為全球第一雙以再生材質打造的防水靴，以通過GRS全球回收標準認證為一大亮點，代表時尚潮流與永續製鞋共存並生。

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲首推「PMAPA EVO LITE+ RCYCL WP+」每雙循環再生9.8個寶特瓶。

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲鞋身印有大面積的撞色回收標誌，連鞋舌織帶、鞋帶孔、鞋帶頭、鞋後織帶都印有RCYCL系列標誌，PMAPA EVO LITE+ RCYCL WP+，NT$3,980。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM為迎接「世界地球日」，運用WATERPROOF PLUS 橘標防水科技結合永續製鞋概念，推出全球第一雙以再生材質打造的防水靴。並且RCYCL系列從物料採購到商品生產全程永續，採用PET再生纖維、選用再生廢棄橡膠、生物可分解綠色塑膠等環境友善物料，並通過GRS全球回收標準認證、OEKO-TEX® Standard 100紡織品無毒保證標章等國際認證，以示品牌肩負社會責任的決心。

▲PALLADIUM。（圖／品牌提供）

▲橘標防水RCYCL系列鞋面以100% PET再生纖維製成，襪套式設計的防水科技薄膜強力阻擋水分滲入為雙足完美防護。（圖／品牌提供）

此外，鞋款性能也不可小覷，PALLADIUM將著名的橘標防水科技導入RCYCL系列，鞋面以100% PET再生纖維製成，防水科技薄膜透氣之餘，亦採用100%無毒可分解再生的綠色材料，以襪套式設計完美包覆雙足，強力阻擋水分滲入也不會因時間耗損，下雨天也能兼顧時尚潮流。

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲（依序）PAMPA LITE+ RCYCL WP+則以多色搭配幾何線條，彰顯百搭造型，NT$3,580。（圖／品牌提供）

其中四大潮流防水鞋型除了首推的「PMAPA EVO LITE+ RCYCL WP+」；與多色百搭的PAMPA LITE+ RCYCL WP+款式；PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+側踝低筒剪裁設計讓腿部線條修長許多；PAMPA CUFF RCYCL WP+ 主打男性專屬中筒設計，耐磨的飛機輪胎橡膠大底，完美命中所有軍事迷。

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM 。（圖／品牌提供）

▲（依序）PAMPA OX LITE+ RCYCL WP+ 側踝低筒剪裁設計讓腿部線條修長許多，NT$2,980；PAMPA CUFF RCYCL WP+ 主打男性專屬中筒設計，NT$3,380。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

PALLADIUM, 軍靴, 防水靴, 登山, WATERPROOF PLUS, 橘標, 防水, RCYCL
fashion.net

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