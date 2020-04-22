網友最關切的美妝保養話題Top 4　縮毛孔打敗美白、流行髮色最重要

▲根據網路關注調查顯示，網上最多人關注的美妝保養議題以超過4成閱讀量拿下冠軍。（圖／翻攝IG@2m_ariel、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

在這個網路通訊、3C發達的年代，人人都已習慣在網上搜尋各種資訊，就連美妝保養等議題也不例外，那你知道現在網路上最夯的美妝議題是什麼嗎？網友們又都在關注什麼？近日富盈數據Breaktime Inc.就公布一份關於「美麗」議題的網路關注調查報告，根據數據顯示「美髮保養」以40.45%的閱讀量成為美妝保養類冠軍，且以染髮髮色和髮質養護最受關注。此外，美髮養護更與縮毛孔、彩妝持久度與香氛保養同為網友最關注的美妝4大話題。

▲美髮保養裡最多人關注的是時下流行髮色。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、@2m_ariel）



Top 1：美髮保養



關於美妝保養的網路話題裡以「美髮保養」最受女性網友重視，而其中又以染髮（50.6%）跟洗髮（44.63%）為主，而許多女性在購買洗髮、染髮等髮類產品時，都將「是否影響髮質」視為最重要挑選指標。此外，有高達55.1%的女性很在意髮色，像是「染髮推薦」跟「髮廊推薦」等評價類相關文章也是許多女性網友必看的重點。

▲臉部保養以縮小毛孔與清潔資訊最受注目。（圖／翻攝IG @laneige_kr）



Top 2：臉部保養



而以23.02%閱讀量拿下第二名的臉部保養中，「毛孔粗大」、「去除粉刺」是現代女性的兩大肌膚困擾，有高達47.93%的網友最關注縮小毛孔與清潔資訊，其中有近4成的人關注潔膚面膜開箱文章，也有32%關注專業美容中心的分享文，以期擁有零毛孔的無瑕膚況。

▲受到氣候影響，台灣網友最在意彩妝持久度。（圖／翻攝IG @laneige_kr）



Top 3：臉部彩妝



台灣因位處於亞熱帶，氣候潮濕悶熱，讓高達47.9%的網友在臉部彩妝中，偏向選擇「妝容持久」的彩妝產品，如何讓妝容服帖不脫妝是許多網友追求的重點，其次才是「打亮」與「控油」。而針對日韓系彩妝產品，不論是開架、專櫃式的系列盤點文章，都非常受到網友喜愛；彩妝品中又以唇膏、眼線和眼影為網友最關切的3大主題，尤其唇膏更有高達42.05%的關注度，最受網友注目。

▲比起香水，台灣女性更偏好利用香氛型保養品增加香氣。（圖／翻攝IG@94_j.a）



Top 4：身體保養



在「身體保養」相關文章裡，「香氣」關鍵字佔56.4%，其次是美白(27%)與膚質(16.6%)。而不同於香水強烈而直接的調香，有將近8成女性更偏好使用香氛型保養品，像是增加體香、髮香的沐浴乳、護手霜與潤髮乳等。而「國外香皂」關鍵字則在近一年內火速竄起，各種含有香氛味道的身體清潔皂特別受歡迎，當中以泰國產的香氛造型皂討論最熱烈。

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