劉詩詩高級美造型搭葫蘆珠寶　敗在妝髮顯眼小髮量少

▲劉詩詩佩戴Qeelin葫蘆造型耳環登《KINFOLK》封面。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉詩詩近期成為時尚與生活風格雜誌寵兒，頻頻登上封面，在最新一期《KINFOLK》雜誌，她換穿多套白色服裝，搭配水果、花卉為造型增添色彩外，還同時佩戴珠寶品牌Qeelin葫蘆造型的Wulu系列珠寶，展露東方美人特質，被網友大讚「高級美」，不過也有人抱持反對意見，認為她的妝髮怪異，顯得眼小、腮寬、髮量少。

▲Qeelin Large Wulu 18K白金鑲鑽耳環，381,900元。



33歲的劉詩詩與大19歲的老公吳奇隆，本月慶祝兒子「步步」周歲生日，一家三口甜蜜蜜。劉詩詩的幸福感在《KINFOLK》雜誌一覽無遺，網友認為她很適合白色的裝扮，配上Qeelin單邊鑲鑽的Wulu葫蘆耳環，或混搭多個鑲嵌不同寶石的葫蘆戒指，充滿溫柔而堅定的力量。

▲劉詩詩疊戴多個Qeelin葫蘆戒指，展現東方美。



但也有網友戲稱劉詩詩可能得罪化妝師與造型師，她的紅唇妝配上略粉感的眼妝，顯得眼睛小且浮腫，而往後梳的頭髮沒有收乾淨、也不屬蓬鬆感，介於中間的自然派造型讓她顯得髮量少，被認為是敗筆。

▲Qeelin_Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝戒指（左）43,500元，18K白金鑲鑽縞瑪瑙戒指43,500元。

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