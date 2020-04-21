fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩高級美造型搭葫蘆珠寶　敗在妝髮顯眼小髮量少

>

▲▼ Qeelin劉詩詩 。（圖／公關照）

▲劉詩詩佩戴Qeelin葫蘆造型耳環登《KINFOLK》封面。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉詩詩近期成為時尚與生活風格雜誌寵兒，頻頻登上封面，在最新一期《KINFOLK》雜誌，她換穿多套白色服裝，搭配水果、花卉為造型增添色彩外，還同時佩戴珠寶品牌Qeelin葫蘆造型的Wulu系列珠寶，展露東方美人特質，被網友大讚「高級美」，不過也有人抱持反對意見，認為她的妝髮怪異，顯得眼小、腮寬、髮量少。

▲▼ Qeelin劉詩詩 。（圖／公關照）

▲Qeelin Large Wulu 18K白金鑲鑽耳環，381,900元。
 

33歲的劉詩詩與大19歲的老公吳奇隆，本月慶祝兒子「步步」周歲生日，一家三口甜蜜蜜。劉詩詩的幸福感在《KINFOLK》雜誌一覽無遺，網友認為她很適合白色的裝扮，配上Qeelin單邊鑲鑽的Wulu葫蘆耳環，或混搭多個鑲嵌不同寶石的葫蘆戒指，充滿溫柔而堅定的力量。

▲▼ Qeelin劉詩詩 。（圖／公關照）

▲劉詩詩疊戴多個Qeelin葫蘆戒指，展現東方美。
 

但也有網友戲稱劉詩詩可能得罪化妝師與造型師，她的紅唇妝配上略粉感的眼妝，顯得眼睛小且浮腫，而往後梳的頭髮沒有收乾淨、也不屬蓬鬆感，介於中間的自然派造型讓她顯得髮量少，被認為是敗筆。

▲▼ Qeelin劉詩詩 。（圖／公關照）▲▼ Qeelin劉詩詩 。（圖／公關照）

▲Qeelin_Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽珍珠母貝戒指（左）43,500元，18K白金鑲鑽縞瑪瑙戒指43,500元。

劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵


 

關鍵字：

劉詩詩, Qeelin
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

網拍1454萬元手錶真的有人買！　PP鉑金錶成交刷新紀錄

網拍1454萬元手錶真的有人買！　PP鉑金錶成交刷新紀錄

劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

劉嘉玲百萬愛馬仕、PP錶上身　防疫造型像麥可傑克遜

亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心

亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心

不到4萬可入手MIDO超薄手上鍊錶　高CP值又限量太誘人 巴塞爾錶展真要垮了？　不只勞力士退出、LVMH錶牌也全員出走 愛馬仕廣州店一天業績8100萬！重新開業讓悶壞的VIP狂買 風.LUXURY／香奈兒小黑外套袖口變手環錶　珠寶鈕扣下藏時間　 香奈兒女士帽子裡藏錶盤　項鍊時計身價上千萬元 《梨泰院CLASS》反派行頭超講究　連換3只名錶襯富二代身分 關穎母女秀千金style　1萬7000元CHLOÉ小圓包上身　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面