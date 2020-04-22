絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　

▲粉色小家電，讓廚房充滿春天氣息。（圖／unsplash）

文／C編

生活需要一點療癒，不但家具要有質感，廚具也可以繽紛多彩，讓清掃、下廚都很有動力。盤點糖果色的小家電，挑選時就讓人心情大好，入手後更不用說，例如鍋寶的快煮壺有甜美的粉紅牛奶色，「Her和她」推出買一送一超優惠，原價1,980元，現在只要768元就能帶回兩支壺，等於一個只要384元，放在家裡的任何地方，甚至帶到辦公室用，都增色。

鍋寶 316隔熱快煮壺

快煮壺相當方便，需要熱水時現煮，幾分鐘就能泡泡麵、泡牛奶、沖咖啡，而且相當省電，鍋寶的快煮壺內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化、不鏽蝕耐用又健康，特製的快速加熱器裝置，煮一壺水約只需0.8元電費，還可以避免明火煮水的危險，不需要頻頻看顧，安全度大幅提升。鍋寶的粉紅牛奶色快煮壺，散發著甜甜的心情，還能搭配同樣粉色的養生燉鍋，讓廚房有著滿滿的春天感與少女心。

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▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組（買一送一）原價1,980元，特價768元。點我購買。







▲鍋寶養生燉鍋粉靚養生限定組，原價3,060元，特價868元。點我購買。



安晴 觸控式LED健康氣炸鍋

Tiffany藍的氣炸鍋不但顏色超級美，4公升、12公分深度的大容量，想烤全雞也沒問題，而且全程無油煙、不需要另外加油，可以吃得更加健康，內鍋採用不沾塗層，料理魚也不用擔心沾鍋問題，輕輕鬆鬆就可以完成簡單，正在健身減肥，氣炸鍋更是好幫手，例如將雞胸肉灑一點調味料，就可以輕鬆做出減脂料理，非常方便。

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▲安晴觸控式LED健康氣炸鍋，原價3,290元、特價3,290元。點我購買。

▲用氣炸鍋輕鬆做出美味料理。（圖／unsplash）

鍋寶 蔬果研磨機HELLO KITTY版

每天想要來一杯蔬果汁增加營養的女孩，蔬果研磨機就是最好的選擇，鍋寶蔬果研磨機有16500轉，可以迅速攪打食材，不容易升溫破壞蔬果營養，個人隨身杯設計，打完果汁就可以直接帶著走，不需要另外清洗果汁機內部零件，簡單又方便，另外，在刀片上使用304不銹鋼旋轉刀刃，能夠將水果、蔬菜、穀物等食材打至微小分子，耐磨又耐用。

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▲鍋寶蔬果研磨機HELLO KITTY版，原價1,190元、特價888元。點我購買。



▲一杯果汁，開啟完美的一天。（圖／Unsplash）

PINJA 內陶瓷不鏽鋼行動酷冰杯

夏天到來很需要可以保冰的杯子，幫助飲料冰鎮保鮮，PINJA的酷冰杯採用304不鏽鋼搭配陶瓷噴砂內膽，沒有金屬異味，陶瓷內膽不易吃色，不易殘留異味，茶、咖啡、奶製品、酸性飲品皆可盛裝，一體成形製作，無縫隙又好清洗，還可以有效阻隔溫度的傳導及對流，減少溫度的改變，夏天能保持24hr持續冰涼，冬天能保持12hr持續溫熱，是一年四季都好用的兩用杯。

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▲PINJA內陶瓷不鏽鋼行動酷冰杯（3入），原價$1,580元、特價890元。點我購買。

