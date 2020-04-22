「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

記者王則絲／台北報導

近期爆紅韓劇一部接一部，不僅將主角捧得火熱，配角們也獲得大量關注，大家還記得《愛的迫降》中「朝鮮F4」之一的「表治秀」嗎？雖然長相不是普遍認知中的帥哥，但是劇中總是與尹世理鬥嘴的幽默模樣相當討人喜歡。因《愛的迫降》累積高人氣後甚至取代了玄彬的洗髮精廣告，近期還為雜誌拍攝時尚畫報，讓粉絲們直呼：「帥到認不出。」

▲表治秀搞笑的模樣。（圖／翻攝自《愛的迫降》）



表治秀本名楊慶元，在《愛的迫降中》飾演第五中隊小隊隊員，每次看到尹世理都恨得牙癢癢，找她鬥嘴卻永遠吵不贏，互動非常搞笑，有表治秀的畫面就是有趣，是個看似討人厭內心卻相當溫暖的角色。

▲最新洗髮精廣告不忘延續劇中北韓梗。（圖／翻攝自YT@다다뷰티 DADA Beauty）



南韓知名髮品便看準了「表治秀」的圈粉力，邀請楊慶元取代了原先的代言人「玄彬」來拍攝最新廣告，並在廣告中延續了北韓梗，用過洗髮精後就再也回不去了的表治秀，跑到了南韓理髮店尋找傳說中的洗髮精，而且還問：「洗完後就會變得和南朝鮮藝術表演者玄彬一樣好看嗎？」洗頭洗上癮後付不出錢的囧樣實在是讓人笑破肚皮。

在 Instagram 查看這則貼文 앳스타일 (@star1)（@atstar1magazine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 5:41 張貼

搞笑完之後，楊慶元這次也挑戰了拍攝時尚畫報，多方嘗試了各種造型，收起了誇張表情，大展獨有的「醜帥」風格，尤其是這張蓋下瀏海的時髦黑白照，一甩平常的形象，看起來相當有模有樣！讓網友都看傻：「這已經帥到認不出。」

在 Instagram 查看這則貼文 앳스타일 (@star1)（@atstar1magazine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 下午 5:20 張貼

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