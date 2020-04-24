資深彩妝師大改造單眼皮、小麥肌、棉花糖女孩　「獨特」是她們美麗的原因

不是典型美女又如何？

我的美，我知道。

Wazaiii 要帶你發掘屬於自己的美，探尋美的多樣性。

因為女人的美，不只一種樣子。

對你而言，「美」的定義是什麼？

是擁有一雙水汪汪的大眼睛？白皙透亮的肌膚？纖細苗條的身材？

你是否也曾將「美」的定義公式化，沉浸在「主流審美觀」裡無法自拔，渴望成為他人口中的美女？

女人呀，對「美」都曾有過偏執的想法、有過不自信的時候，甚至為了當「主流美女」，不擇手段改變自我。如果你正深陷這般迴圈，Wazaiii 要告訴你：「『美』不只一種可能性，它的多樣性絕對超乎你的想像。」

因此，Wazaiii 發起「非典型美女特別企劃」，這一次的素人拍攝有別於傳統變身式的改造方案，邀請到造型、彩妝專家──凱文老師、Bobbi Brown 全球專業彩妝師楊中豪（小寶老師）和 M.A.C. 全球資深彩妝師 Think Ho 針對單眼皮女孩、小麥肌女孩和棉花糖女孩的特色，設計出原屬於她們美感下的多種面貌和穿扮可能，最後再讓她們選出自己最喜歡的模樣，並與我們分享她們對「美」的想法。

▲Wazaiii 非典型美女特別拍攝企劃邀請到小麥肌女孩 Angela（左）、棉花糖女孩 Lisa（中）、單眼皮女孩姸安（右）與我們分享她們對「美」的想法。

「獨特」是使我美麗的原因

單眼皮女孩──姸安，給人的第一印象是文靜、害羞。

▲M.A.C. 全球資深彩妝師 Think Ho 為姸安保留單眼皮的特色，打造自然清透的妝容，搭配粉色襯衫，營造出「韓國小姐姐」般的溫柔氣質。Outfit（All by Wstyle）

初見姸安，我看見了她眼神裡的緊張與質疑，於是我試著聊天緩解她的不安，也想了解她對自己、對「美」的看法。

「因為單眼皮，從小到大常有人說我是『古典美』，但我始終不知道這是褒或貶，看了古裝劇的女主角，再看看自己，仍沒有答案。」我不禁好奇，姸安是否曾興起「割雙眼皮」的念頭，抑或貼「雙眼皮膠」？她毫不猶豫地回答：「不會。小時候因好奇自己變成雙眼皮的樣子，嘗試過雙眼皮膠，但貼上後，反而覺得好怪喔！而且非常不舒服，所以我還是喜歡原本的樣子，而且單眼皮的好處就是不用擔心魚尾紋！我有同學因為不滿意自己的單眼皮，於是去割了雙眼皮，雖然很漂亮，但我覺得少了她原本的特色，有點可惜。」

▲姸安的第二個妝容，M.A.C. 全球資深彩妝師 Think Ho 特別加強眼妝輪廓，讓姸安有雙眼皮的即視感，搭配大地色連身長裙，溫柔、性感兼具。Outfit（All by Wstyle）

問姸安：「妳喜歡哪個造型？」她毫不猶豫的選擇了第一個妝容，並說道：「這個妝容保有了我的特色，讓我發現另一種單眼皮漂亮的可能性，我可以很自豪地跟別人說：『你看！這是我！不是別人，就是我自己。』」

褪去自我質疑的包袱，姸安找到了喜歡的模樣，還很驕傲地告訴我說：「不用羨慕誰，羨慕別人只會讓自己很難受，何苦呢？」如果身邊朋友還想割雙眼皮呢？她堅定地說：「我一定會拿這些照片給她看，單眼皮不代表輪廓淺、眼睛小又無神，單眼皮也美的很有風格。找到自己的優點，可以很驕傲地向別人證明，那才是屬於自己的美。」

▲Outfit（All by Wstyle）

愛上自己的不完美

小麥肌女孩──Angela，給人的第一印象是兇、難相處。

▲Angela 的第一個妝容，Bobbi Brown 全球專業彩妝師楊中豪（小寶老師）為 Angela 打造自然健康的小麥色妝容，搭配奶茶色 T-Shirt 與線條感強烈的短裙，整體造型充滿青春、俏皮的氣息。Outfit（T-Shirt by Wstyle）

事實上，Angela 是一個活潑、開朗、健談的女生，我不用暖場，她就自帶「聊姐」氣場。或許是身為品牌公關兼職業舞者的緣故，Angela 到拍攝現場，幾乎沒有緊張的情緒，只見她如魚得水的坐在梳妝台前整理、在攝影機前自然的擺動作。

跳舞，讓 Angela 更有自信，她坦言：「我天生屁股比一般人大，學生時期穿制服褲，經常被同學笑，這曾讓我感到自卑。直到開始接觸 Twerk──以臀部動作為特色的舞風，我發現可以把缺點轉化為優點。現在，我可以很有自信的說：『我最喜歡的部位是，屁股。』」

▲第二個妝容，Bobbi Brown 全球專業彩妝師楊中豪（小寶老師）為 Angela 打造「古銅妝」，突顯小麥肌女孩的特色，格紋西裝內搭 V 領小可愛，整體造型性感、俐落又帥氣。Outfit（Suit by H&M）

而外表散發自信魅力的 Angela，其實曾為「小麥肌」苦惱，「曾經，我想成為主流審美標準下的漂亮女生：身材纖細、皮膚白。漸漸地，我明白擁有自己的特色，最重要。現在的我，無論對外表抑或心理狀態，都很滿意。」

拍攝當天，Angela 興奮的表示自己很喜歡古銅妝，搭配性感俐落的造型，讓她拍照時更有自信且自在，「知道自己是誰、活出自己的樣子，就不會畏懼他人的眼光，無論你長什麼樣子、穿什麼服裝，都會散發自信和魅力。」

▲Outfit（Suit by H&M）

掙脫主流審美觀的束縛

棉花糖女孩──Lisa，給人的第一印象是害羞、嚴肅。

▲訪談時，Lisa 表示自己平時私底下喜歡穿運動、休閒風格的服裝。

採訪當天，棉花糖女孩──Lisa 特別早到，我邊吃早餐邊與她聊天，我們從工作聊到感情，Lisa 是個慢熟的人，正如她所說：「平常不講話的時候，看起來比較兇，但我其實是個感性的人，容易心軟、有時也挺在意別人的看法。」

這次，Lisa 嘗試了三種不同風格的造型：龐克風、休閒中性風、溫柔淑女風，這對平時習慣運動風的 Lisa 來說，是很新奇的體驗。她表示自己喜歡氣質、淑女風的造型，這讓她看到了不一樣的自己。

▲凱文老師為 Lisa 打造的第一個造型──暗黑個性龐克風。Outfit（Jacket by Zara）



▲凱文老師為 Lisa 打造的第二個造型──中性休閒可愛風。

▲凱文老師為 Lisa 打造的第三個造型──溫柔氣質淑女風。Outfit（All by H&M）

談起對「美」的定義，Lisa 認真的說：「以前很在意別人說我胖，會開始檢討自己、上健身房運動。漸漸的，我愛上運動，健身讓我感到開心，不再單純為了減肥而運動，而是因為喜歡所以樂在其中。對我來說，任何事情都是美，只要自己開心就好，不需被他人的評價、審美觀綁架。」

▲Outfit（All by H&M）

正被「主流審美觀」綁架中嗎？還困在「白、瘦、美」的迷思嗎？「美」究竟是什麼？「主流」該由誰定義？聽完單眼皮女孩、小麥肌女孩和棉花糖女孩的故事後，你是否開始有了不一樣的想法呢？

其實關於「美」這件事，隨著不同的文化、時空背景，它，永遠不會只有一種標準答案，但可以很肯定和你分享的是：「你的美，可以，也該由自己決定。」自信，不單是由光鮮亮麗的外表構築而成，你的閱歷、你的內涵，抑或你的不完美，都是成就獨特「美」的一部份。現在，請你好好照鏡子，告訴自己：「我的美，我知道。」

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Editor / 責任編輯：紀思婷（@chimomocst）

服裝／Wstyle、H&M、Zara

妝／Bobbi Brown 全球專業彩妝師楊中豪（小寶老師）、 M.A.C. 全球資深彩妝師 Think Ho

髮／Lourdes

◎Photo Via：Anewchen

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