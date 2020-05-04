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勤洗手乾燥更嚴重、甲面凹陷是壓力大　必學5個指甲保養技巧

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令人困擾的指甲問題如：泛黃、易斷裂和凹凸不平整等細節其實和日常習慣息息相關，像是做光療的時間長短、修剪指甲的方式、擦指甲油的習慣等，都會關係到指甲的健康，以下將來針對常見的幾點問題，告訴大家如何在日常做好指甲保養：

指甲容易泛黃、凹陷？

造成泛黃的成因主要是指甲油品質不良，以及指甲油停留在甲面的時間太久，建議三到五天內就要卸除；指甲也反應著身體狀況和病理，疾病也會造成指甲色澤不健康，像是甲面凹凸不平，就和熬夜、壓力大、飲食不均衡等日常不良生活習慣有所關聯。

指甲容易斷？

指甲偏軟、較為脆弱沒彈性的人，在甲面保養上就需要多費點功夫。因容易斷裂所以不適合留長指甲，並建議將指甲修「圓形」。指甲過於乾燥沒有油脂也很容易斷裂，可藉由日常勤擦指緣油加強甲面油脂吸收。連續做一到兩次光療後就需要休息一至三週，休復期間記得勤擦護甲精華，增加甲面健康。

指緣死皮多？

想要擁有一雙貴婦般的雙手，手部保濕很重要。肌膚在水分不足或過度摩擦使用的狀況下，會逐漸形成粗糙硬皮、產生肉刺，隨意自行用手拔除，有可能會因為拉扯而導致指緣流血受傷。肉刺處理前，先將雙手浸泡於溫水中約一到兩分鐘，待肌膚變為柔軟後，再使用指甲剪或小剪刀修剪，後續搭配指緣油，能更快速柔軟硬皮、滋潤肌膚。

手部乾燥粗糙？

經常性洗手卻沒有適時擦拭護手霜，也容易讓手部過於乾燥，造成皮膚刺激，嚴重狀況也可能產生裂縫或傷口。日常洗手擦乾後，勤擦護手霜、指緣油加強鎖水、保濕，減少指緣粗糙、肉刺增生。

護手霜不好吸收？

每一到兩週可以定期去角質，並在睡前塗抹修護性強的保養品，從質地輕盈的開始擦，依序為乳液、指緣油、乳霜，擠出一個指節的用量，以螺旋狀從指節處由外往內按摩約一分鐘，加強滲透吸收度，可別忽略按摩這個動作，若沒有足夠的滲透吸收度，保濕修護效果可是會減半的。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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必學5個指甲保養技巧，改善指甲凹陷、泛黃、容易斷，不做光療也超有自信～

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美甲, 指甲, 保養
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