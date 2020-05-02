在愛情世界裡總是「滯銷」的星座Top 3　金牛錯過婚姻就會成為萬年單身狗

如何脫單？擺脫一個人過節的日子，單身的時間久了不知不覺習慣一個人，究竟12星座中在愛情世界裡不知不覺「滯銷」，變成萬年單身星座大公開！

TOP3 水瓶座

如果說巨蟹座是因為太急著被感情沖「婚」頭，才造成滯銷的反效果，那麼水瓶座就是太漫不經心，以致於愛情、婚姻與他絕緣！比起其它星座，屬於風象星座的水瓶座個性十分特立獨行，不太在乎別人看法，更不會依循世俗體制過人生，他們對於感情也看得很淡，因為怕受傷、怕承擔責任，水瓶也不輕易吐露內心真實的情意，因此身邊的情人也往往受不了這份「若有似無」最終中斷感情，說水瓶座在感情世界滯銷，倒不如說他們是自願獨身，追求更自由無壓力的幸福。

TOP2 金牛座

金牛座正如同星座名稱，是著實帶著「金」的好野星座，屬於金牛座的人腦筋清晰、條理分明，對於數字特別有天份，往往能靠著這樣的潛力為自己帶來優渥富裕的生活。然而，金牛座感情市場上卻很容易「乏人問津」，一方面他們擁有土象特質─被動、理性、不解風情，另一方面他們過於斤斤計較、精打細算，他們的愛情世界裡很少有風花雪月，有的只是該我請還是各自付，浪漫的部分少得可憐，除非是和金牛座有著相同頻率或價值觀接近的人，才懂得欣賞牛兒的好，大部分的牛座如果沒有在年少時早早步入婚姻，就會長年成為單身狗，等到周圍朋友都成家了，自己才步入禮堂、「外銷」成功。

TOP1 巨蟹座

「滯銷」一詞牽涉到經濟學，指的是市場上不受消費者歡迎而導致銷售速度極慢貨品。而在12星座中，有哪些人會是感情市場中最可能「滯銷」的星座呢？第一名恐怕要屬巨蟹座了，但其實巨蟹座個性中有著十分傳統保守的一面，他們幾乎可說是一出生下來就在為走入婚姻做準備，巨蟹男是標準疼某又顧家的新好男人，巨蟹女則多才多藝又聰明，能把家打理的可圈可點。他們是潛力無窮的婚姻達人，卻往往在愛情上卡關，面對愛情總是有過高的期待、過度卑微又過度付出，也容易在無形中給情人過高壓力，全然不符合感情市場的需要，在結婚之前經常呈現「滯銷」的感情狀態，也就不足為奇了。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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