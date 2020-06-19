高貴而不貴的六大韓國手袋品牌！質感與設計都在水準上　能不心動嗎？

手袋、皮夾…這些幾乎每天都會用上的東西似乎已成為女孩們＃ootd中不可或缺的造型配件，但面對不同裝扮時便會默默衍伸出“怎麼買怎麼不夠”的想法，畢竟每款包都有屬於自己合適的搭配造型，又或是你剛好就是喜新厭舊性格的話，接下來要介紹的六家平價至中價位的韓國包包品牌，絕對能滿足你的慾望：

EENK



首先介紹的第一家雖然無法稱它為百分之百的手包設計品牌，因涵括的設計品項除了包包外，主設計支線還有女裝系列，但那獨特又耐看的金屬柄手包使它成為許多韓國女孩甚至女星間討論度極高的品牌。

然而別以為這個金屬柄只是用來裝飾包包，只要將它往上扳便可作為包包的手提把，時髦又實用（手機殼也有採用此設計喔）！而皮革的色彩和花紋也有多種供選擇，要優雅要華麗由你挑選！

在 Instagram 查看這則貼文 EENK（@eenk_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 22 日 上午 3:08 張貼

此外，品牌還有一系列超夯的字母款，女孩們可從A-Z之中選擇對自己別具意義的字母，然而儘管只是單一字母，但卻是自留或送禮最佳的選擇喔！

Fennec



簡約、線條乾淨、又帶點自然弧度的設計就是韓國包包品牌Fennec所追求的，甚至包款上無任何印花，只有燙金的Logo字樣替設計裝點上高雅質感。色彩上有沈穩的大地色系、甜美的粉彩色系，使你能依照你的喜愛做選擇。

包款中編特別推以式扣珠零錢包為創作靈感的一系列商品，絕對能讓你跟上當今復古潮流，特別的是，包款上的開闔處皆以現代感的白銀取代仿舊感的金屬調，替設計注入巧妙的時髦對比。

順帶一提，Fennec也有推出手機殼、護照夾、男用皮夾喔！完全是送禮的最佳選呀～

如果你在找尋輕盈、百搭、耐裝、時髦的輕便包款的話，那麼Fennec今年春夏推出的棉麻抽繩袋一定能滿足你的慾望！不僅結合著運動背包的寬肩背帶，扣環的加持和放置AirPods小物的拉鍊收納小包，都替這款包包注入滿滿機能性，同時素雅的設計比起一般的輕便運動包更顯時髦有型。

在 Instagram 查看這則貼文 페넥 Fennec フェネック（@fennecseoul）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 7:30 張貼

Alice Martha



同樣以簡約而不過分華麗的設計為品牌主軸，但是和Fennec的風格相比之下還是有著些許的差異，像是Alice Martha的包款多了些Fennec沒有的成熟女人味，多樣精緻的手提包搭配上大器的色調，無疑是辦公裝扮的好選擇，仔細觀察細節也會發現Logo多以燙壓製造出凹痕字樣，質感大大加分（所以女孩在選擇包款時別忘了注意這些小細節喔！）

看準復古風潮的不間斷回流，Alice Martha就以一款漆皮金屬釦環包擄獲許多女孩的心，堅挺的輪廓加上仿舊的質感，彷彿回到了美好年代的時光～

在 Instagram 查看這則貼文 앨리스마샤 [ALICE MARTHA]（@alicemartha_official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 13 日 下午 6:30 張貼

優雅歸優雅，當中依然有著幾款性格較為鮮明的設計，除了感受到帥氣的格調，不變的是適中而不多於的設計巧思。

Lapalette



若是風格偏向中性或是比較帥氣的話，那麼Lapalette的包款絕對能滿足你。包身輪廓保持在簡潔而俐落的線型，而為了讓設計得到彰顯，當中的一系列手袋就在扣環與包蓋上裝點了相連的鏈條，並將鏈條的一半噴上與包款相同的色彩，巧妙增添互補性。

又或是寬版的肩背帶，使整體獲得更完整的性格魅力延伸！此外，你也能在另外購入不同色的肩背袋，或是繡有圖樣的款式，混搭出專屬你的包包。

隨著水桶包的趨勢上漲，Lapalette也趁勢推出了異材質拼接的水桶包。然而不同於以往常見、由單一材質製作成的水桶包，Lapalette的水桶包除了採用單色皮革，也選用了兩種色彩的皮革作為拼接，而包包的底部則以竹編設計注入度假氛圍，無疑是一款風格獨具的時髦選。

特別的是，Lapalette還有推出墨鏡，甚至將多數人認為老氣的眼鏡繩大改造，化身為時髦的小小配件。

High Cheeks



夢幻風女孩絕對要關注的品牌非High Cheeks莫屬！品牌不但將甜潤的馬卡龍色設為主色調，更將少女極愛的bling bling水鑽、可愛毛絨、花朵扣式、浪漫荷葉滾邊等融入創作中。你說，這樣討人喜愛的包款能不愛嗎？

另外像是品牌標誌性的手提肩背包，除了擁有大小適中的中型尺寸，甚至還有迷你尺寸的吊掛式零錢包，女孩們能依照各自所需選擇適合自己的款式。

後期推出的圓弧凹字形翻蓋手提包，則以簡約又帶少女氣的輪廓深得眾人的心。

隨著GD帶動小雛菊的風潮後，許多品牌紛紛推出既萌又時髦的配件，好比GD本人和運動品牌Nike的聯名鞋款，抑或西班牙快時尚品牌Zara的透紗小雛菊手提袋等，都成功吸引少女目光。如今，High Cheeks也出了一款以竹編打造成的水桶包，不僅包身外有著精緻的小雛菊刺繡，包包內裡的抽繩袋設計也增添了一份清新質感，完全適合用來迎接夏日的到來。

另一款米奇刺繡帆布袋也是外出時增添俏皮態度的好選擇！

Pauls Boutique



最後要介紹的品牌雖然不來自韓國，但它可說是攻佔了整個韓國女星的心，最新代言人即是率性女神Krystal Jung，除此之外，更曾多次出現在知名韓劇裡，像是《鬼怪》中大叔送給恩卓的黑白漆皮包就是出自於它，而它就是創立於英國的Pauls Boutique。《大力女都奉順》中收到歐巴送的包款也是來自Pauls Boutique喔（看來想吸引歐巴們的注意就必須購入呀）

結合甜美、個性、優雅於一身的Pauls Boutique，不僅外型多樣，細節上的設計也是女孩們愛不釋手的原因，好比包款上的吊飾牌，翻過面竟然是一個隨身化妝鏡，抑或是撞色的巧思，替包款增添另一番時髦。

其中一款皮夾擷取自風琴得到的創作靈感也是超值得入手的款式喔！除了超多的收納夾層，側面的輪廓看起來也莫名療癒～

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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